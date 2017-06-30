Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30245684/
30 июня 2017, 20:33 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Проблемы с болидом не дают мне реализовать весь свой потенциал

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят посетовал на проблемы с болидом, которые преследуют его по ходу сезона. По словам россиянина, именно они не дают ему показать всё, на что он способен.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> посетовал на проблемы с болидом которые преследуют его по ходу сезона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я обеспокоен тем, что проблемы не дают мне показать весь свой потенциал. Конечно, я бы не хотел, чтобы это продолжалось. Я попрошу команду разобраться с этим, потому как я, мягко говоря, не очень доволен. Я делаю всё возможное, всё это очень разочаровывает.

В Баку у меня была отличная пятница и суббота. Нам надо ещё поработать над стартом, но в любом случае после этого мы были в борьбе. Сойдя с дистанции, я следил за гонкой с тяжёлым сердцем, потому как очки в ней раздавали фактически бесплатно. Любой добравшийся до финиша мог их заработать.

С моей машиной всегда случаются проблемы, когда в гонке происходит такое. Либо же мне дают по три штрафа подряд. Кажется, что так происходит с момента прихода в «Торо Россо». Я очень надеюсь, что эти проблемы решатся как можно быстрее, — приводит слова Квята Motorsport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО