Квят: Проблемы с болидом не дают мне реализовать весь свой потенциал

«Я обеспокоен тем, что проблемы не дают мне показать весь свой потенциал. Конечно, я бы не хотел, чтобы это продолжалось. Я попрошу команду разобраться с этим, потому как я, мягко говоря, не очень доволен. Я делаю всё возможное, всё это очень разочаровывает.

В Баку у меня была отличная пятница и суббота. Нам надо ещё поработать над стартом, но в любом случае после этого мы были в борьбе. Сойдя с дистанции, я следил за гонкой с тяжёлым сердцем, потому как очки в ней раздавали фактически бесплатно. Любой добравшийся до финиша мог их заработать.

С моей машиной всегда случаются проблемы, когда в гонке происходит такое. Либо же мне дают по три штрафа подряд. Кажется, что так происходит с момента прихода в «Торо Россо». Я очень надеюсь, что эти проблемы решатся как можно быстрее, — приводит слова Квята Motorsport.