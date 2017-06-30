«Макларен» подтвердил согласование с Роном Деннисом продажи акций
«Макларен» официально объявил о достижении договорённости с
экс-руководителем команды Роном Деннисом о продаже акций компаний McLaren Technology Group и McLaren Automotive.
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По завершении сделки Деннис уйдёт с поста председателя обеих компаний и продолжит свою карьеру в качестве консультанта и предпринимателя.
Мажоритарными акционерами «Макларена» останутся Bahrain Mumtalakat Holding Company и TAG Group, в то время как шейх Мохаммед бин Эсса
Ранее сообщалось, что Рон Деннис продаст принадлежащие ему акции компаний McLaren Technology Group и McLaren Automotive на сумму $ 356,92 млн.
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