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30 июня 2017, 14:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» подтвердил согласование с Роном Деннисом продажи акций

«Макларен» официально объявил о достижении договорённости с экс-руководителем команды Роном Деннисом о продаже акций компаний McLaren Technology Group и McLaren Automotive.

<span class=error>Макларен</span> официально объявил о достижении договорённости с <nobr>экс-руководителем</nobr> команды <span class=error>Роном</span> <span class=error>Деннисом</span> о продаже акций компаний McLaren Technology Group и McLaren Automotive. Увеличить
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По завершении сделки Деннис уйдёт с поста председателя обеих компаний и продолжит свою карьеру в качестве консультанта и предпринимателя.

Мажоритарными акционерами «Макларена» останутся Bahrain Mumtalakat Holding Company и TAG Group, в то время как шейх Мохаммед бин Эсса Аль-Халифа станет исполнительным председателем McLaren Group.

Ранее сообщалось, что Рон Деннис продаст принадлежащие ему акции компаний McLaren Technology Group и McLaren Automotive на сумму $ 356,92 млн.
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