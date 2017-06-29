Вандорн: Для Формулы-1 конфликт Феттеля и Хэмилтона хорош

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Трудно судить по записи с камеры, но реакция Себа показалась мне немного странной. Когда борешься за победу, в пылу момента эмоции могут возобладать.

Для Формулы-1 в целом эта ситуация была хороша: большое соперничество и борьба за титул — как раз то, что хочет видеть публика. Не говорю, прав был Себ или нет, но для спорта такие эмоции хороши, — приводит слова Вандорна Motorsport.