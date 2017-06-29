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29 июня 2017, 21:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вандорн: Для Формулы-1 конфликт Феттеля и Хэмилтона хорош

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн считает, что конфликт Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана пойдёт на пользу Формуле-1.

Пилот <span class=error>Макларена</span> Стоффель <span class=error>Вандорн</span> считает что конфликт Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> и <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона на <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана пойдёт на пользу Формуле-1. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Трудно судить по записи с камеры, но реакция Себа показалась мне немного странной. Когда борешься за победу, в пылу момента эмоции могут возобладать.

Для Формулы-1 в целом эта ситуация была хороша: большое соперничество и борьба за титул — как раз то, что хочет видеть публика. Не говорю, прав был Себ или нет, но для спорта такие эмоции хороши, — приводит слова Вандорна Motorsport.
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