Вандорн: Для Формулы-1 конфликт Феттеля и Хэмилтона хорош
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн считает, что конфликт Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона на
Гран-при Азербайджана пойдёт на пользу Формуле-1.
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Видимо, что-то случилось...
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«Трудно судить по записи с камеры, но реакция Себа показалась мне немного странной. Когда борешься за победу, в пылу момента эмоции могут возобладать.
Для Формулы-1 в целом эта ситуация была хороша: большое соперничество и борьба за титул — как раз то, что хочет видеть публика. Не говорю, прав был Себ или нет, но для спорта такие эмоции хороши, — приводит слова Вандорна Motorsport.
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