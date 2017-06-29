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29 июня 2017, 18:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса: Не спешу решать вопрос с продолжением карьеры

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что может продолжить карьеру в Формуле-1 в 2018 году, но пока не спешит с принятием решения.

Пилот <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса заявил что может продолжить карьеру в Формуле-1 в 2018 году но пока не спешит с принятием решения. Увеличить
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«Возможно, я продлю контракт. Я упоминал об этом пару недель назад. Всё идёт хорошо, чувствую, что и я, и машина боеспособны. И мне нравятся новые правила. К моему стилю пилотажа всё отлично подходит. Единственное, с чем надо разобраться, — с нехваткой удачи! Так что я не вижу поводов не продолжать.

Чтобы остаться, мне нужна подходящая команда, которая даст мне боеспособную машину. Тогда я останусь. Не хочу оставаться и быть недовольным. Я не спешу. Наслаждаюсь ситуацией гонка за гонкой, а потом придёт время разговоров. Уверен, долго ждать не придётся, — цитирует Массу F1i.
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