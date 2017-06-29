Масса: Не спешу решать вопрос с продолжением карьеры

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«Возможно, я продлю контракт. Я упоминал об этом пару недель назад. Всё идёт хорошо, чувствую, что и я, и машина боеспособны. И мне нравятся новые правила. К моему стилю пилотажа всё отлично подходит. Единственное, с чем надо разобраться, — с нехваткой удачи! Так что я не вижу поводов не продолжать.

Чтобы остаться, мне нужна подходящая команда, которая даст мне боеспособную машину. Тогда я останусь. Не хочу оставаться и быть недовольным. Я не спешу. Наслаждаюсь ситуацией гонка за гонкой, а потом придёт время разговоров. Уверен, долго ждать не придётся, — цитирует Массу F1i.