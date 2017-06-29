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29 июня 2017, 15:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Красная жара: Квят, Хэмилтон и другие враги Феттеля

«Мульти-21» с Уэббером, торпедирующий Квят и тычки с Хэмилтоном — с кем и как враждует Себастьян Феттель.

<span class=error>Мульти</span>-21 с Уэббером торпедирующий <span class=error>Квят</span> и тычки с Хэмилтоном — с кем и как враждует Себастьян <span class=error>Феттель</span>. Увеличить
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На Гран-при Азербайджана Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон показали, что настоящий гонщик может подраться и не выходя из болида. Тычок Феттеля не привёл к аварии, но, по мнению Тото Вольфа, соперники сбросили перчатки и готовы идти в рукопашную. И для того, и для другого это далеко не первое противостояние в Ф-1. Но если Хэмилтон чаще ссорится с напарниками, то Феттель находит врагов везде, где только может.

Марк Уэббер

Самое известное до сегодняшнего дня соперничество у Феттеля было с партнёром по «Ред Булл» Марком Уэббером. Неудивительно, ведь пилоты провели бок о бок лучшие года в истории команды.

За пять лет в одной команде Уэббер ни разу не превзошёл Феттеля в чемпионате. Но причины этого видели не только в разнице в скорости. Себастьян, принесший команде первую в её истории победу, небезосновательно требовал особого отношения. Прямой и жёсткий Марк не был привычен к закулисным играм. К тому же, уступал напарнику в звёздности и результатах.

В первый чемпионский сезон команды расклад сил был ещё неочевиден. На седьмой этап сезона в Турции Уэббер приехал, опережая Феттеля на одно очко. После двух третей гонки лидировал австралиец, но ему пришлось перейти в режим сохранения мотора. Феттель же сэкономил килограмм топлива и потому ехал быстрее. На 40-м круге Себастьян атаковал Марка, занял внутреннюю траекторию в повороте и поравнялся на прямой. Уэббер не стал уступать, но Себ продолжил смещаться в сторону партнёра — и дело дошло до столкновения. Как итог — сход Феттеля и лишь третье место для Уэббера. После гонки оба винили друг друга, а о хороших отношениях можно было забыть.

Апогей вражды пилотов — знаменитая «команда мульти-21». На Гран-при Малайзии-2013 Уэббер вновь был впереди Феттеля незадолго до финиша. Команда приказала пилотам сохранять позиции и беречь моторы. Однако Феттель не послушался. Немец нагнал напарника, проигнорировал новую просьбу Кристиана Хорнера и отобрал у Уэббера победу. После гонки Себастьян заявил, что Марк просто не заслужил победы.

Тот эпизод стал шагом на пути к уходу Уэббера. Сам Марк позже рассказал, что юрист Феттеля пригрозил «Ред Булл» судом, если Себу и дальше будут поступать необоснованные приказы.

Даниил Квят

Феттель мастерски заканчивает карьеры других пилотов в «Ред Булл». Если с Марком Уэббером ему потребовалось пять лет, то с Даниилом Квятом он управился за две гонки. Гран-при Китая-2016 стал одной из лучших гонок в карьере россиянина. Но началась она с опасного эпизода между Даней и двумя «Феррари», в результате которого пострадали и Феттель и Райкконен. Квят продолжил Гран-при и финишировал третьим. Феттель стал вторым, но его гневу это не помешало.

«Ты нёсся, как торпеда», — заявил позже Себ, породив популярный мем. Даня воспринял это как призыв к действию и на следующем Гран-при дважды протаранил болид четырёхкратного чемпиона. Феттель не преминул пожаловаться своим бывшим боссам из «Ред Булл», а через несколько дней Квята перевели в «Торо Россо».

«Я не испытываю к нему неприязни», — заверил Себастьян. Ну-ну.

Макс Ферстаппен

Разобравшись с Квятом, Феттель взялся за его сменщика в «Ред Булл» — Макса Ферстаппена. Оборонительная тактика Макса с обилием смещений на торможении раздражала всех в пелотоне, но больше всех Себастьяна. Хотя, доставалось от голландца чаще Кими Райкконену.

Однако в Бельгии от действий Макса пострадали два болида «Скудерии» сразу. Кими назвал его манёвры «чертовски нелепыми», но Ферстаппен обвинил во всём Себастьяна. В Малайзии столкновение устроил уже Феттель, за что получил от Ферстаппена эпитеты «безумец» и «грёбаный идиот».

С таким багажом пилоты подошли к Гран-при Мексики. А там состоялась запоминающаяся дуэль: Макс срезал шикану в борьбе, выиграв преимущество. Отдавать позицию Себу он не стал и немца прорвало. «Ферстаппен — ***! Я что, единственный всё это видел?!», — вопил Феттель. А вдобавок отправил по известному маршруту Чарли Уайтинга. Ферстаппен же предложил старшему товарищу вернуться в школу.

Льюис Хэмилтон

Удивительный факт — владеющие семью титулами на двоих Феттель и Хэмилтон никогда не боролись за них друг с другом. До нынешнего года. Себ и Льюис — волна и камень, лёд и пламень и другие антагонисты в версии русского классика. Скрытный семьянин и гламурный тусовщик. Неуравновешенный холерик и любитель подковёрных интриг. В том, что их борьба рано или поздно превратится в войну, не было никаких сомнений.

В Баку спусковым крючком послужил пустяк — якобы слишком сильное торможение Хэмилтона перед сейфти-каром. Однако Льюис нанёс первый удар ещё раньше, обвинив «Феррари» в подыгрывании Феттелю в ущерб Райкконену. А в Баку уже сам просил команду, чтобы Боттас сдерживал Себа на трассе. Себастьян же просто ударил соперника болидом. Кто тут хуже — судите сами. Главное, чтобы ФИА слишком сильно не вмешалась в ход борьбы.
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