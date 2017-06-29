Красная жара: Квят, Хэмилтон и другие враги Феттеля
«Мульти-21» с Уэббером, торпедирующий Квят и тычки с Хэмилтоном — с кем и как враждует Себастьян Феттель.
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Марк Уэббер
Самое известное до сегодняшнего дня соперничество у Феттеля было с партнёром по «Ред Булл» Марком Уэббером. Неудивительно, ведь пилоты провели бок о бок лучшие года в истории команды.
За пять лет в одной команде Уэббер ни разу не превзошёл Феттеля в чемпионате. Но причины этого видели не только в разнице в скорости. Себастьян, принесший команде первую в её истории победу, небезосновательно требовал особого отношения. Прямой и жёсткий Марк не был привычен к закулисным играм. К тому же, уступал напарнику в звёздности и результатах.
В первый чемпионский сезон команды расклад сил был ещё неочевиден. На седьмой этап сезона в Турции Уэббер приехал, опережая Феттеля на одно очко. После двух третей гонки лидировал австралиец, но ему пришлось перейти в режим сохранения мотора. Феттель же сэкономил килограмм топлива и потому ехал быстрее. На 40-м круге Себастьян атаковал Марка, занял внутреннюю траекторию в повороте и поравнялся на прямой. Уэббер не стал уступать, но Себ продолжил смещаться в сторону партнёра — и дело дошло до столкновения. Как итог — сход Феттеля и лишь третье место для Уэббера. После гонки оба винили друг друга, а о хороших отношениях можно было забыть.
Апогей вражды пилотов — знаменитая «команда мульти-21». На
Тот эпизод стал шагом на пути к уходу Уэббера. Сам Марк позже рассказал, что юрист Феттеля пригрозил «Ред Булл» судом, если Себу и дальше будут поступать необоснованные приказы.
Даниил Квят
Феттель мастерски заканчивает карьеры других пилотов в «Ред Булл». Если с Марком Уэббером ему потребовалось пять лет, то с Даниилом Квятом он управился за две гонки.
«Ты нёсся, как торпеда», — заявил позже Себ, породив популярный мем. Даня воспринял это как призыв к действию и на следующем
«Я не испытываю к нему неприязни», — заверил Себастьян.
Макс Ферстаппен
Разобравшись с Квятом, Феттель взялся за его сменщика в «Ред Булл» — Макса Ферстаппена. Оборонительная тактика Макса с обилием смещений на торможении раздражала всех в пелотоне, но больше всех Себастьяна. Хотя, доставалось от голландца чаще Кими Райкконену.
Однако в Бельгии от действий Макса пострадали два болида «Скудерии» сразу. Кими назвал его манёвры «чертовски нелепыми», но Ферстаппен обвинил во всём Себастьяна. В Малайзии столкновение устроил уже Феттель, за что получил от Ферстаппена эпитеты «безумец» и «грёбаный идиот».
С таким багажом пилоты подошли к
Льюис Хэмилтон
Удивительный факт — владеющие семью титулами на двоих Феттель и Хэмилтон никогда не боролись за них друг с другом. До нынешнего года. Себ и Льюис — волна и камень, лёд и пламень и другие антагонисты в версии русского классика. Скрытный семьянин и гламурный тусовщик. Неуравновешенный холерик и любитель подковёрных интриг. В том, что их борьба рано или поздно превратится в войну, не было никаких сомнений.
В Баку спусковым крючком послужил пустяк — якобы слишком сильное торможение Хэмилтона перед
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