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29 июня 2017, 15:43 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Экклстоун: Я не вернусь к управлению Формулой-1

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун сказал, что не вернётся к управлению «Королевскими автогонками», даже если его попросят об этом.

Бывший руководитель Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун сказал что не вернётся к управлению Королевскими автогонками даже если его попросят об этом. Увеличить
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«Я был выброшен, и теперь кто-то собирается выполнить эту работу лучше. И я уверен, что если бы вернулся, то не смог сделать такую хорошую работу, какую они собираются выполнить. Так что мне не стоит возвращаться.

Я не был готов к такому повороту, потому что прежде чем сделка (о продаже Ф-1) была оформлена, меня просили остаться ещё на три года, так что я был шокирован, когда меня попросили уйти.

Человек, который сейчас выполняет те обязанности, которые выполнял я, сказал, что я должен уйти, потому что он хочет это место. Так что я сказал: «Хорошо, вы купили автомобиль, вы можете и управлять им», — цитирует Экклстоуна Crash.
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