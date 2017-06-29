Экклстоун: Я не вернусь к управлению Формулой-1

«Я был выброшен, и теперь кто-то собирается выполнить эту работу лучше. И я уверен, что если бы вернулся, то не смог сделать такую хорошую работу, какую они собираются выполнить. Так что мне не стоит возвращаться.



Я не был готов к такому повороту, потому что прежде чем сделка (о продаже Ф-1) была оформлена, меня просили остаться ещё на три года, так что я был шокирован, когда меня попросили уйти.

Человек, который сейчас выполняет те обязанности, которые выполнял я, сказал, что я должен уйти, потому что он хочет это место. Так что я сказал: «Хорошо, вы купили автомобиль, вы можете и управлять им», — цитирует Экклстоуна Crash.