Экклстоун: Я не вернусь к управлению Формулой-1
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун сказал, что не вернётся к управлению «Королевскими автогонками», даже если его попросят об этом.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я был выброшен, и теперь
Я не был готов к такому повороту, потому что прежде чем сделка (о продаже Ф-1) была оформлена, меня просили остаться ещё на три года, так что я был шокирован, когда меня попросили уйти.
Человек, который сейчас выполняет те обязанности, которые выполнял я, сказал, что я должен уйти, потому что он хочет это место. Так что я сказал: «Хорошо, вы купили автомобиль, вы можете и управлять им», — цитирует Экклстоуна Crash.
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