Лауда приветствует решение о дополнительном расследовании в отношении Феттеля

«Что делает эту ситуацию ещё хуже, так это то, что Феттель не берёт на себя никакой вины. Хотя с ним так всегда. Я понимаю гнев Льюиса. И я тоже испытываю гнев. Почему он просто не мог сказать: “Это была моя ошибка, я облажался”?» — цитирует Лауду F1i.