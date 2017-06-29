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29 июня 2017, 13:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда приветствует решение о дополнительном расследовании в отношении Феттеля

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда приветствует решение ФИА провести дополнительное расследование столкновения пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном по ходу гонки Гран-при Азербайджана.

<span class=error>Неисполнительный</span> председатель совета директоров Мерседеса Ники <span class=error>Лауда</span> приветствует решение <span class=error>ФИА</span> провести дополнительное расследование столкновения пилота <span class=error>Феррари</span> Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> с гонщиком Мерседеса <span class=error>Льюисом</span> Хэмилтоном по ходу гонки <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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«Что делает эту ситуацию ещё хуже, так это то, что Феттель не берёт на себя никакой вины. Хотя с ним так всегда. Я понимаю гнев Льюиса. И я тоже испытываю гнев. Почему он просто не мог сказать: “Это была моя ошибка, я облажался”?» — цитирует Лауду F1i.
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