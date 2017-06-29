Лауда приветствует решение о дополнительном расследовании в отношении Феттеля
Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда приветствует решение ФИА провести дополнительное расследование столкновения пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном по ходу гонки
Гран-при Азербайджана.
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«Что делает эту ситуацию ещё хуже, так это то, что Феттель не берёт на себя никакой вины. Хотя с ним так всегда. Я понимаю гнев Льюиса. И я тоже испытываю гнев. Почему он просто не мог сказать: “Это была моя ошибка, я облажался”?» — цитирует Лауду F1i.
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