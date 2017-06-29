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29 июня 2017, 11:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сейвард: Феттеля может ждать дисквалификация

Обозреватель Формулы-1 Джо Сейвард ожидает дальнейших санкций в отношении пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за инцидент с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Азербайджана.

Обозреватель Формулы-1 Джо Сейвард ожидает дальнейших санкций в отношении пилота <span class=error>Феррари</span> Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> за инцидент с гонщиком Мерседеса <span class=error>Льюисом</span> Хэмилтоном в гонке <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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Ранее ФИА объявила о повторном рассмотрении эпизода в Баку.

«Информация, что ФИА собирается ещё раз изучить инцидент в Баку, когда Себастьян Феттель въехал в Льюиса Хэмилтона, не стала неожиданностью. Почему? Потому что Жан Тодт пришёл в ФИА, чтобы сосредоточиться на безопасности дорожного движения. И разрешить одной из звёзд Ф-1 баловаться с понятием «агрессивное поведение на трассе» без получения подходящего штрафа, которым не является десятисекундный «стоп-энт-гоу», — это не просто слабость. Тодт не может позволить себе казаться слабым в вопросах безопасности на дороге. И давайте не забывать, что впереди выборы президента ФИА, и Тодт не собирается их проигрывать.

Каково же может быть наказание? Ах, это другая проблема. Лишение Феттеля очков за гонку в Баку могло бы быть вариантом, но более чётким наказанием может быть просто дисквалификация на одну гонку. Это будет громким и ясным посланием. Феттель должен научиться себя вести. Избалованному ребёнку всегда нужно показывать, где предел, — написал Сейвард в своём блоге.
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