Жизнь после Экклстоуна: проще, дешевле, зрелищнее

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«Формула-1» теряет мировую популярность. Каждый год от чемпионата мира отворачиваются от 10 до 50 миллионов болельщиков: каких-то десять лет назад за международным первенством следили 600 миллионов человек, а сейчас число зрителей упало ниже отметки в 450 миллионов.

Одновременно снижается общее качество шоу: по сравнению с сезонами 2011 и 2012 годов уменьшилось количество обгонов, а гонки стали более предсказуемыми. Новые руководители чемпионата готовы это изменить. В начале 2017 года в «Формулу-1» пришло трио управленцев, намеренных существенно улучшить все аспекты гоночной серии — от зрелищности «Гран-при» до денежной выручки команд и географического охвата чемпионата. Это произошло одновременно с приобретением «Формулы-1» компанией Liberty Media, которая принадлежит американскому миллиардеру Джону Мэлоуну.

Новую команду менеджеров возглавил Чейз Кэри, ранее занимавшийся развитием кабельного телевидения в США. Должность коммерческого директора получил Шон Братчес, бывший вице-президент американской корпорации ESPN, которая транслирует ведущие спортивные события в Америке. Спортивным директором стал Росс Браун — экс-глава команд «Хонда» и «Мерседес» с 30-летним опытом работы в «Формуле-1».

ДЕНЕГ — БОЛЬШЕ, ТРАТ — МЕНЬШЕ

Одна из ключевых задач нового менеджмента — максимизация доходов «Формулы-1» и их грамотное распределение. На протяжении последних 20 лет выручка чемпионата мира непрерывно растет, однако это не привело к финансовой стабильности участников.

Почти половину всех доходов забирает себе Delta Topco — компания, которой фактически принадлежит современная «Формула-1». Остальные деньги в неравной пропорции делятся между командами: чем успешнее выступает гоночный коллектив, тем больше денег он получает. В результате возникает ситуация, при которой богатые конюшни богатеют, а бедные — беднеют. Это уже привело к разорению «Катерхэма», HRT и российской «Маруси».

Отдельная статья — выплаты успешным командам за их «исторический статус». «Феррари», «Макларен», «Мерседес» и даже «Ред Булл Рэйсинг» получают фиксированный процент от прибыли Delta Topco просто за то, что участвуют в «Формуле-1» — без привязки к итоговым результатам. Это усиливает финансовое расслоение в чемпионате и приводит к еще большему перекосу в сторону богатых команд.

Джон Мэлоун решил изменить эту систему — с 2021 года распределение выплат должно стать более справедливым. Раньше сделать это не получится, поскольку «Формула-1» уже связана подписанными соглашениями с гоночными коллективами до 2020 года включительно.

Крупные команды предсказуемо возмутились попыткам отобрать у них часть дохода. Глава «Феррари» Серджио Марккионе пригрозил Мэлоуну вывести «Скудерию» из «Формулы-1» в случае отказа от платежей за «исторический статус», но американский босс ответил, что у него достаточно времени и денег, чтобы судиться с «Феррари». Если у Liberty Media получится это сделать, «Формула-1», наконец, перестанет вредить сама себе и начнет выплачивать доходы не только богатым участникам первенства.

Одновременно чемпионат будет двигаться в сторону расширения аудитории и географии. Новые руководители уже анонсировали появление гонок в Турции и Нью-Йорке, в календарь-2018 вернулась Франция — в этой стране «Гран-при» не проводился с 2008 года. Кроме того, у «Формулы-1», наконец, появились собственные странички в Фейсбук, на YouTube и других площадках. Еще полтора года назад об этом нельзя было и мечтать — Берни Экклстоун считал, что это Youtube должен платить чемпионату за размещенные видео, а потому блокировал любые попытки бесплатной публикации роликов в интернете.

НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ПРОСТЫЕ МАШИНЫ

Возвращать интерес болельщиков и спонсоров к «Формуле-1» придется более простыми машинами, которые повысят конкуренцию на трассе. Об этом в дни прошедшего «Гран-при Азербайджана» в Баку рассказал спортивный директор чемпионата Росс Браун. «Наша главная цель — улучшить качество гонок. Это означает, что мы хотим добиться более плотного соперничества между пилотами и командами, более привлекательных гоночных болидов и более зрелищной борьбы. При этом мы стараемся сохранить дух подлинной “Формулы-1” и не слишком сильно ударяться в эксперименты», — заявил Браун.

Для разработки нового регламента уже сформирована рабочая группа. В нее вошли технические специалисты, работавшие в разных командах «Формулы-1» на протяжении последних 20 лет. «Если говорить о сезоне-2017, то все мы видим, что изменения, внесенные в регламент, похоже, сделали шоу хуже, — отметил Росс Браун. — Мы учитываем это при выработке правил для будущих чемпионатов. Пожалуй, прямо сейчас “Формула-1” забрела куда-то не туда, так как машинам стало сложнее соперничать друг с другом. Мы намерены это исправить».

Впрочем, плотная борьба — не единственная задача спортивно-технического департамента. Вместе с обострением сражений руководство «Формулы-1» хочет снизить стоимость участия в чемпионате мира. «Приоритетное направление — это стандартизированное крепление мотора и коробки передач. Если мы его внедрим, то у нас появится возможность унифицировать трансмиссии разных команд. Это приведет к удешевлению болидов в целом», — подчеркнул Росс Браун.

НОВЫЙ ФОРМАТ ГОНОЧНОГО УИК-ЭНДА

Первые изменения в структуре проведения «Гран-при Формулы-1» начались в этом году. Поправки затронули формат гоночного уик-энда. По мнению Чейза Кэри, распорядок «Гран-при» не меняется уже много лет — и это не отвечает современным тенденциям. В дополнение к стандартному формату «в пятницу тренировки, в субботу квалификация, в воскресенье гонка» появились атрибуты, притягивающие болельщиков.

С начала года в «Формуле-1» заработала команда F1 Experiences — отдельная бригада механиков, инженеров и пилотов, которые готовят к стартам двухместный болид. Автомобиль выезжает на трассу в перерывах между официальными сессиями. За рулем — один из бывших гонщиков чемпионата мира, в пассажирском кресле — представители спонсоров и фанаты, которым повезло выиграть в лотерею.

Еще одно новшество — парад пилотов. Обычно за полчаса до старта гонки пилотов катают по трассе на потеху публике в открытой платформе грузовика. Для фанатов на трибунах это единственный шанс увидеть спортсменов без шлема. В 2017 году рядом с гонщиками окажется случайный болельщик: организаторы с помощью жребия выберут зрителя, которому достанется место рядом со спортсменами во время традиционного парада, и пустят его на ту же самую платформу.

Распорядок и последовательность гоночных сессий также становятся более гибкими. К примеру, квалификацию «Гран-при США» перенесут на два часа позже, чтобы уменьшить перерыв между спортивным событием и вечерним концертом Джастина Тимберлейка — мероприятие пройдет на гоночной трассе после финиша заездов. Сдвиг в расписании должен привлечь тех, кто купит билет исключительно из-за Тимберлейка: в ожидании концерта проще посмотреть квалификацию, чем гулять в округе. В конечном итоге выиграет «Формула-1».

Чейз Кэри также озвучил план по превращению каждого отдельно взятого «Гран-при» в аналог Супербоула — то есть недельного события, в котором помимо гонок есть множество концертов, представлений и других развлекательных мероприятий, притягивающих зрителей. Если идея осуществится, у болельщиков вернется стимул приходить на трибуны.