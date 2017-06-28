ФИА начала расследование в отношении Феттеля
Руководство ФИА приняло решение провести расследование по вопросу дополнительного наказания для пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в связи с его поведением во время «Гран-при Азербайджана».
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Немца разозлило резкое торможение гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в режиме машины безопасности, что едва не привило к аварии, поэтому Феттель поравнялся с британцем и ударил его нарочно колесом в колесо, за что был наказан 10-секундным штрафом.
По итогам гонки пилот «Скудерии» был оштрафован на три балла. Таким образом, до лишения суперлицензии на одно «Гран-при» 4-кратному чемпиону мира осталось еще три балла.
Отмечается, что ФИА подведет итоги расследования 3 июля, в день рождения немца. Если будет принято решение о дополнительном наказании для Феттеля, он может быть дисквалифицирован на одну гонку.
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