Источник: У «Феррари» есть устная договорённость с Риккардо

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Контракт «Феррари» с Феттелем истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее немец говорил, что не видит причин покидать итальянскую команду. Однако, по слухам, Феттель может перейти в «Мерседес», где в конце года может появиться свободное место в связи с истечением срока контракта Валттери Боттаса.

Другим кандидатом в «Феррари» считается напарник Риккардо по «Ред Булл» Макс Ферстаппен.