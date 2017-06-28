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28 июня 2017, 22:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: У «Феррари» есть устная договорённость с Риккардо

У «Феррари» есть устная договорённость с Даниэлем Риккардо о его переходе в команду на 2018 год, если «Скудерию» покинет Себастьян Феттель, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Контракт «Феррари» с Феттелем истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее немец говорил, что не видит причин покидать итальянскую команду. Однако, по слухам, Феттель может перейти в «Мерседес», где в конце года может появиться свободное место в связи с истечением срока контракта Валттери Боттаса.

Другим кандидатом в «Феррари» считается напарник Риккардо по «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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