Боссы Ф-1 планируют провести групповую презентацию болидов на 2018 год

Мероприятие планируется провести в феврале накануне первой сессии предсезонных тестов, сообщает F1today. Однако пока непонятно, планируется ли его провести на трассе «Каталунья» или же непосредственно в самом городе Барселона.

Прежде команды представляли свои машины по отдельности, независимо друг от друга.