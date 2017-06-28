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https://sport.mail.ru/news/formula1/30217685/
28 июня 2017, 14:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боссы Ф-1 планируют провести групповую презентацию болидов на 2018 год

Новые владельцы Формулы-1 из Liberty Media планируют организовать презентацию болидов всех команд на сезон-2018 в рамках одного грандиозного мероприятия, чтобы болельщики имели возможность увидеть все болиды в одном месте.

Мероприятие планируется провести в феврале накануне первой сессии предсезонных тестов, сообщает F1today. Однако пока непонятно, планируется ли его провести на трассе «Каталунья» или же непосредственно в самом городе Барселона.

Прежде команды представляли свои машины по отдельности, независимо друг от друга.
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