Бриаторе: Вероятность победы Хэмилтона в чемпионате — 60%, Феттеля — 40%
Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе считает пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона фаворитом на победу в текущем чемпионате, а его команду — фаворитом на победу кв Кубке конструкторов.
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«Чемпион из красной команды стал бы благословением для всех. Но если оценивать шансы на сегодняшний день, то я бы сказал, что 60% на победу у Хэмилтона и 40% — у Феттеля. И что касается Кубка конструкторов, то у меня такое впечатление, что Боттас сильнее Райкконена», — рассказал Бриаторе в интервью итальянскому радио Rai.
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