«Чемпион из красной команды стал бы благословением для всех. Но если оценивать шансы на сегодняшний день, то я бы сказал, что 60% на победу у Хэмилтона и 40% — у Феттеля. И что касается Кубка конструкторов, то у меня такое впечатление, что Боттас сильнее Райкконена», — рассказал Бриаторе в интервью итальянскому радио Rai.