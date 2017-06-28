Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30217677/
28 июня 2017, 14:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Бриаторе: Вероятность победы Хэмилтона в чемпионате — 60%, Феттеля — 40%

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе считает пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона фаворитом на победу в текущем чемпионате, а его команду — фаворитом на победу кв Кубке конструкторов.

Бывший руководитель Рено <span class=error>Флавио</span> <span class=error>Бриаторе</span> считает пилота Мерседеса <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона фаворитом на победу в текущем чемпионате а его команду — фаворитом на победу кв Кубке конструкторов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Чемпион из красной команды стал бы благословением для всех. Но если оценивать шансы на сегодняшний день, то я бы сказал, что 60% на победу у Хэмилтона и 40% — у Феттеля. И что касается Кубка конструкторов, то у меня такое впечатление, что Боттас сильнее Райкконена», — рассказал Бриаторе в интервью итальянскому радио Rai.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО