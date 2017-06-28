Бриаторе не исключает возможности возвращения Алонсо в «Феррари»
Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе, который на протяжении многих лет был менеджером Фернандо Алонсо, не исключает возможности возвращения испанца в «Феррари».
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Видимо, что-то случилось...
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На данный момент Алонсо выступает в «Макларене», однако продолжающиеся проблемы с моторами «Хонды» вызывают серьёзные сомнения относительно того, что он продлит контракт с британской конюшней.
«Он всегда ладил со всеми и имел проблемы только с Маттиаччи (бывшим руководителем “Феррари”. — Прим. “Чемпионата”). В этой жизни ничего нельзя исключать. Фернандо во многом похож на Сенну, у которого не было проблем с
В Формуле-1 есть только две команды, способные побеждать, — “Феррари” и “Мерседес”. “Макларен” может быть
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