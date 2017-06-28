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28 июня 2017, 14:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Бриаторе не исключает возможности возвращения Алонсо в «Феррари»

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе, который на протяжении многих лет был менеджером Фернандо Алонсо, не исключает возможности возвращения испанца в «Феррари».

Бывший руководитель Рено <span class=error>Флавио</span> <span class=error>Бриаторе</span> который на протяжении многих лет был менеджером <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> не исключает возможности возвращения испанца в <span class=error>Феррари</span>. Увеличить
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На данный момент Алонсо выступает в «Макларене», однако продолжающиеся проблемы с моторами «Хонды» вызывают серьёзные сомнения относительно того, что он продлит контракт с британской конюшней.

«Он всегда ладил со всеми и имел проблемы только с Маттиаччи (бывшим руководителем “Феррари”. — Прим. “Чемпионата”). В этой жизни ничего нельзя исключать. Фернандо во многом похож на Сенну, у которого не было проблем с какой-либо командой. Ему был нужен только автомобиль, позволяющий побеждать.

В Формуле-1 есть только две команды, способные побеждать, — “Феррари” и “Мерседес”. “Макларен” может быть топ-командой, только если поменяет поставщика моторов. Посмотрим. “Ред Булл” и “Форс Индия” могут проводить хорошие гонки, как мы видели в Баку», — цитирует Бриаторе Grandprix.
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