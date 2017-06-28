Бриаторе не исключает возможности возвращения Алонсо в «Феррари»

На данный момент Алонсо выступает в «Макларене», однако продолжающиеся проблемы с моторами «Хонды» вызывают серьёзные сомнения относительно того, что он продлит контракт с британской конюшней.



«Он всегда ладил со всеми и имел проблемы только с Маттиаччи (бывшим руководителем “Феррари”. — Прим. “Чемпионата”). В этой жизни ничего нельзя исключать. Фернандо во многом похож на Сенну, у которого не было проблем с какой-либо командой. Ему был нужен только автомобиль, позволяющий побеждать.



В Формуле-1 есть только две команды, способные побеждать, — “Феррари” и “Мерседес”. “Макларен” может быть топ-командой, только если поменяет поставщика моторов. Посмотрим. “Ред Булл” и “Форс Индия” могут проводить хорошие гонки, как мы видели в Баку», — цитирует Бриаторе Grandprix.