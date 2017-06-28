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https://sport.mail.ru/news/formula1/30216921/
28 июня 2017, 13:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Тодт лишь наполовину доволен сезоном в Ф-1

Президент ФИА Жан Тодт признался, что лишь наполовину удовлетворён текущим сезоном в Формуле-1.

«Я наполовину удивлён этим сезоном. Наполовину позитивно, потому что было бы по настоящему хорошим сюрпризом, если бы за победу в чемпионате боролись не две, а четыре команды. Но, в конце концов, здорово, что мы не знаем, кто победит в следующей гонке.

Я вспоминаю времена работы в “Феррари” с Михаэлем Шумахером. Люди всегда жаловались на то, что результат гонки был известен ещё до её начала. С Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем у нас сейчас по крайней мере есть настоящая борьба между двумя пилотами. Ф-1 нужны “экшн” и эмоции, и на данный момент они есть», — цитирует Тодта Grandprix.
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