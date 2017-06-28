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28 июня 2017, 13:38 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

«Центр Омега» останется управляющей компанией Олимпийского парка в Сочи

КРАСНОДАР, 28 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Компания «Центр Омега», которая до конца 2017 года перестанет выступать в качестве организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», сохранит за собой статус управляющей компании Олимпийского парка в Сочи. Об этом рассказал в среду ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

<em>КРАСНОДАР 28 июня. /Корр. ТАСС Сергей <span class=error>Околов</span>/. </em>Компания Центр Омега которая до конца 2017 года перестанет выступать в качестве организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сохранит за собой статус управляющей компании Олимпийского парка в Сочи. Об этом рассказал в среду ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин <span class=error>Кондратьев</span>. Увеличить
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Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил ТАСС, что решение о смене организатора Гран-при России, проходящего в Сочи, принято. По его словам, промоутером этапа станет «уже не краснодарская компания “Омега”, а новая компания, учредителями которой станут частные компании».

«На данный момент прорабатывается вопрос создания юридического лица, обсуждается, кто именно войдет в состав учредителей, спонсоров гонок. Такая трансформация оператора, я имею в виду создание юрлица, позволит уйти от бюджетного финансирования столь масштабного проекта, как “Формула-1”. Что касается функционала НАО “Центр Омега”, то оно является собственником “Сочи-Автодрома” и сегодня также прорабатывается вопрос о том, в каком качестве компания войдет в состав этого юрлица. Кроме того, “Центр Омега” был и остается управляющей компанией Олимпийского парка, в распоряжении которого огромное количество номерного фонда», — пояснил Кондратьев.

Губернатор добавил, что и содержание парка, и гостиничных номеров «будет и дальше закреплено за «Омегой».

В следующем сезоне Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.
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