«Центр Омега» останется управляющей компанией Олимпийского парка в Сочи
КРАСНОДАР, 28 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Компания «Центр Омега», которая до конца 2017 года перестанет выступать в качестве организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», сохранит за собой статус управляющей компании Олимпийского парка в Сочи. Об этом рассказал в среду ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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«На данный момент прорабатывается вопрос создания юридического лица, обсуждается, кто именно войдет в состав учредителей, спонсоров гонок. Такая трансформация оператора, я имею в виду создание юрлица, позволит уйти от бюджетного финансирования столь масштабного проекта, как “Формула-1”. Что касается функционала НАО “Центр Омега”, то оно является собственником “Сочи-Автодрома” и сегодня также прорабатывается вопрос о том, в каком качестве компания войдет в состав этого юрлица. Кроме того, “Центр Омега” был и остается управляющей компанией Олимпийского парка, в распоряжении которого огромное количество номерного фонда», — пояснил Кондратьев.
Губернатор добавил, что и содержание парка, и гостиничных номеров «будет и дальше закреплено за «Омегой».
В следующем сезоне
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