Сироткин: В оставшуюся часть сезона от «Рено» стоит ждать плавного развития

«В оставшейся части сезона от “Рено” следует ожидать планомерной работы и плавного развития. В принципе это то, как сейчас команда и работает. Быть может, в силу не самых удачных трасс для нас пока этого напрямую не видно. Но работа кипит, работа идёт. И я уверен, что будут трассы, на которых вы увидите наш прогресс. Также не стоит забывать и о том, что огромная работа ведётся и над машиной на следующий год», — рассказал Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.