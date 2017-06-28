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28 июня 2017, 12:59 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сироткин: В оставшуюся часть сезона от «Рено» стоит ждать плавного развития

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о перспективах команды из Энстоуна на оставшуюся часть сезона.

«В оставшейся части сезона от “Рено” следует ожидать планомерной работы и плавного развития. В принципе это то, как сейчас команда и работает. Быть может, в силу не самых удачных трасс для нас пока этого напрямую не видно. Но работа кипит, работа идёт. И я уверен, что будут трассы, на которых вы увидите наш прогресс. Также не стоит забывать и о том, что огромная работа ведётся и над машиной на следующий год», — рассказал Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
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