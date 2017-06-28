Ещё один китайский инвестор заинтересовался выставлением команды в Ф-1

Китайский инвестор, имя которого не называется, планирует объединить свои силы с испанской командой Формулы-2 для дебюта в Ф-1. Неизвестно, о какой команде идёт речь, однако в Ф-2 лишь две испанские конюшни — Racing Engineering и Campos Racing.



Ранее появились слухи о возможном приходе в Ф-1 команды, которую организуют в Великобритании на деньги китайских инвесторов. Сообщалось, что потенциальный новичок Формулы-1 уже пытался переманить инженеров из «Ред Булл», а также нанял бывших сотрудников «Манора».