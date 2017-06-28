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https://sport.mail.ru/news/formula1/30215734/
28 июня 2017, 12:49 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ещё один китайский инвестор заинтересовался выставлением команды в Ф-1

По информации Auto Motor und Sport, ещё одна китайская группа контактировала с ФИА по поводу выставления своей команды в Ф-1.

Китайский инвестор, имя которого не называется, планирует объединить свои силы с испанской командой Формулы-2 для дебюта в Ф-1. Неизвестно, о какой команде идёт речь, однако в Ф-2 лишь две испанские конюшни — Racing Engineering и Campos Racing.

Ранее появились слухи о возможном приходе в Ф-1 команды, которую организуют в Великобритании на деньги китайских инвесторов. Сообщалось, что потенциальный новичок Формулы-1 уже пытался переманить инженеров из «Ред Булл», а также нанял бывших сотрудников «Манора».
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