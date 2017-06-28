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28 июня 2017, 11:56 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Ферстаппен оштрафован за отказ выйти к прессе после схода с дистанции в Баку

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен оштрафован за то, что не появился в специально отведенной зоне для прессы после схода с дистанции в гонке «Гран-при Азербайджана».

Регламент предусматривает выход сошедшего гонщика к журналистам, однако голландец этого не сделал и оштрафован на 25 тысяч евро, сообщает F1i.

— Я не хотел говорить после этого. Был очень разочарован случившимся, — объяснил свое поведение Ферстаппен.
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