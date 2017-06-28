Ферстаппен оштрафован за отказ выйти к прессе после схода с дистанции в Баку

Регламент предусматривает выход сошедшего гонщика к журналистам, однако голландец этого не сделал и оштрафован на 25 тысяч евро, сообщает F1i.

— Я не хотел говорить после этого. Был очень разочарован случившимся, — объяснил свое поведение Ферстаппен.