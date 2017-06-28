Ферстаппен оштрафован за отказ выйти к прессе после схода с дистанции в Баку
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен оштрафован за то, что не появился в специально отведенной зоне для прессы после схода с дистанции в гонке «Гран-при Азербайджана».
Регламент предусматривает выход сошедшего гонщика к журналистам, однако голландец этого не сделал и оштрафован на 25 тысяч евро, сообщает F1i.
— Я не хотел говорить после этого. Был очень разочарован случившимся, — объяснил свое поведение Ферстаппен.
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