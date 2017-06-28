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https://sport.mail.ru/news/formula1/30215089/
28 июня 2017, 11:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: Уверен, Ферстаппен оправится от неудач

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо уверен, что неудачи в последних гонках не подорвут уверенности в себе у его напарника Макса Ферстаппена.

«В последних двух гонках Макс шёл на хороших позициях и сошёл, но не по своей вине. Очевидно, что сейчас он переживает тяжёлые времена, но он хорошо пилотирует и, я думаю, знает об этом. Он упускает подиумы и приличное количество очков, но я уверен, что он оправится.

Я уверен, что он раздражён, но он хорошо гоняется и, как я уже сказал, знает это. Уверен, что он будет сильным», — цитирует Риккардо GPUpdate.
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