«Форс Индия» сделала первые шаги на пути к изменению названия

Как сообщает Autosport, 31 мая и 6 июня в Великобритании были зарегистрированы новые компании с ограниченной ответственностью под названиями Force One Grand Prix, Force One Racing, Force One Team, Force One Technologies, Force One Hospitality и Force One Brand.



Ранее сообщалось, что команда Виджая Малльи может изменить название уже в следующем году, и наиболее вероятным вариантом нового названия является «Форс 1».