Макс Ферстаппен: Сезон складывается непросто

«К сожалению, уже не в первый раз возникла проблема с мотором. Я был очень расстроен, выбыв из борьбы — у меня были хорошие шансы. После схода мне не хотелось общаться с прессой. Я провел на трассе еще полчаса, обсудил с инженерами гонку и баланс машины, а потом уехал. Думаю, я поступил верно. Мне нужно было выспаться, чтобы забыть об этом.

Наши парни работают день и ночь, чтобы предоставить нам конкурентоспособную машину, можете представить, как сильно они огорчаются, когда машина ломается. Поломка была связана с отказом электрики, сейчас команда разбирается с причинами. Ну, а я в среду буду работать на симуляторе, там мотор не откажет.