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28 июня 2017, 9:58 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Макс Ферстаппен: Сезон складывается непросто

Макс Ферстаппен в эфире телевизионного шоу Peptalk признался, что сезон для него складывается непростым.

«К сожалению, уже не в первый раз возникла проблема с мотором. Я был очень расстроен, выбыв из борьбы — у меня были хорошие шансы. После схода мне не хотелось общаться с прессой. Я провел на трассе еще полчаса, обсудил с инженерами гонку и баланс машины, а потом уехал. Думаю, я поступил верно. Мне нужно было выспаться, чтобы забыть об этом.

Наши парни работают день и ночь, чтобы предоставить нам конкурентоспособную машину, можете представить, как сильно они огорчаются, когда машина ломается. Поломка была связана с отказом электрики, сейчас команда разбирается с причинами. Ну, а я в среду буду работать на симуляторе, там мотор не откажет.

Сезон складывается непросто. С точки зрения скорости все неплохо, но мне редко удается заработать очки. По ходу уик-энда в Баку с машиной все было в порядке, я надеялся на результативную гонку, но увы.
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