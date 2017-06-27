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27 июня 2017, 18:32 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

FIA изучит эпизод с Феттелем на ГП «Ф-1» в Баку и может дополнительно наказать его

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Международная автомобильная федерация (FIA) изучит эпизод со стычкой немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» и британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» во время гонки «Формулы-1» в Азербайджане и может дополнительно наказать гонщика из Германии, сообщает портал www.auto-motor-und-sport.de.

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© AP 2017

В одном из эпизодов воскресной гонки, когда на трассе была машина безопасности, лидировавший Хэмилтон резко затормозил в повороте, шедший следом Феттель прозевал этот момент и ударил «Мерседес» сзади. Немец решил, что Хэмилтон сделал это намеренно, поравнялся с британцем и отомстил ему ударом болида сбоку. За этот маневр Феттель был наказан десятисекундной остановкой на пит-лейн.

По итогам Гран-при Азербайджана Феттель занял четвертое место, Хэмилтон — пятое, победу одержал австралийский пилот «Ред Булл» Дэниел Риккьярдо. Феттель набрал 153 очка и является лидером общего зачета текущего сезона. Следом идет Хэмилтон, у которого 139 баллов.

По сообщению источника, Феттель может быть наказан дополнительно, так как подобный инцидент случился с ним не впервые. В октября 2016 года немецкий пилот был оштрафован за «потенциально опасное вождение» и лишен третьего места на Гран-при Мексики.

На данный момент в активе Феттеля 10 штрафных баллов и, в случае получения еще двух, немец пропустит одну гонку чемпионата.

В 1997 году немец Михаэль Шумахер на заключительном этапе в Испании совершил столкновение с Жаком Вильневом. Судьи FIA пришли к выводу, что таран на 48-м круге был преднамеренным, и в качестве наказания лишили Шумахера второго места в чемпионате и всех очков, набранных в том сезоне.
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