Команда «Ф-1» «Форс Индия» подаст документы в FIA о смене названия с сезона-2018

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У команды, которая имеет индийскую лицензию, но базируется в Великобритании, есть несколько вариантов нового названия, фаворитом из которых является «Форс 1».

«Мы сделаем запрос в конце сезона о смене названия. Слово “Форс” останется в названии, так что люди всегда будут знать, откуда мы пришли», — сказал операционный директор «конюшни» Отмар Сафнауэр.

В 2007 году команда «Спайкер» сменила владельца, которым стал индийский бизнесмен Виджай Маллья. В сезоне-2008 «конюшня» дебютировала в «Формуле-1» под именем «Форс Индия». По итогам минувшего сезона команда стала 4-й в Кубке конструкторов, в нынешнем чемпионате после восьми этапов также идет на 4-й строчке.