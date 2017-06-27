Организаторы ГП Великобритании растянули гоночный уик-энд на четыре дня

Пятничная свободная практика гонок поддержки Формулы-2 и GP3 была перенесена на четверг. Несмотря на то что официально на данный шаг организаторы якобы пошли, чтобы облегчить перегруженность пятничной программы, есть предположения, что их целью также является увеличение доходов.



В пересмотренном графике предстоящего Гран-при Великобритании пятничные тренировки Формулы-2 и GP3 пройдут в четверг днём, а на вечер запланирован концерт шотландской группы Travis, сообщает Pitpass.

Билеты на посещение трассы «Сильверстоун» в четверг будут доступны по цене £ 40 ($ 50,96) для взрослых и £ 20 ($ 25,48) — для детей. Болельщики, у которых имеются билеты на полный уик-энд, получат доступ на четверговые сессии, однако не смогут посетить концерт Travis.