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27 июня 2017, 16:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В Рио-де-Жанейро заинтересованы в проведении ГП Бразилии в будущем

Промоутер Гран-при Бразилии Тамас Рохони рассказал, что в Рио-де-Жанейро заинтересованы в проведении бразильского этапа Формулы-1 в будущем.

В Рио имеется международный автодром имени Нельсона Пике, который принял в общей сложности 10 Гран-при (в 1971 году и в период 1981—1989 гг.).

На данный момент бразильскую гонку Ф-1 принимает автодром «Интерлагос» близ Сан-Паулу.

«В нынешнем контракте ничего нельзя изменить. После 2020 года, если состоится приватизация трассы, всё будет зависеть от нового владельца. Но, я думаю, мэр города понимает, что потеря этой трассы станет концом автомобильного спорта в стране.

Нынешний мэр Рио, да на самом деле все мэры Рио за последние 20 лет, просили нас вернуться туда. Но с имеющимся контрактом не было даже возможности обсудить это. Если она будет, мы обязательно переговорим», — цитирует Рохони F1today.
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