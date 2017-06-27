В Рио-де-Жанейро заинтересованы в проведении ГП Бразилии в будущем

В Рио имеется международный автодром имени Нельсона Пике, который принял в общей сложности 10 Гран-при (в 1971 году и в период 1981—1989 гг.).



На данный момент бразильскую гонку Ф-1 принимает автодром «Интерлагос» близ Сан-Паулу.



«В нынешнем контракте ничего нельзя изменить. После 2020 года, если состоится приватизация трассы, всё будет зависеть от нового владельца. Но, я думаю, мэр города понимает, что потеря этой трассы станет концом автомобильного спорта в стране.



Нынешний мэр Рио, да на самом деле все мэры Рио за последние 20 лет, просили нас вернуться туда. Но с имеющимся контрактом не было даже возможности обсудить это. Если она будет, мы обязательно переговорим», — цитирует Рохони F1today.