Спорный момент: какова роль Хэмилтона в стычке с Феттелем?

Стычка Феттеля с Хэмилтоном под машиной безопасности

Виталий Крысанов: На 19-м круге, когда на трассе находился сейфти-кар, произошло из ряда вон выходящее событие: Себастьян Феттель, недовольный тем, что Льюис Хэмилтон слишком медленно вышел из очередного поворота (немец даже ткнулся в машину соперника своим передним антикрылом), поравнялся с лидером и… боднул «Мерседес» правым передним колесом!



Сперва показалось, что наказания заслуживают оба гонщика: Льюис — за проверку реакции гонщика «Феррари», Себастьян — за то, что в ответ распустил руки. Но судьи, изучив данные телеметрии с машины Хэмилтона, не нашли в его действиях никаких признаков брейк-теста. Выходит, Феттель сам зазевался и, не разобравшись в ситуации, кинулся предъявлять претензии Льюису. Раз так, «стоп-энд-гоу» для немца за намеренный удар выглядит минимально возможным наказанием. К Хэмилтону же вопросов нет.

Другое дело, что Феттель вряд ли собирался именно бить соперника — просто слишком активно размахивая руками, Себ упустил момент, когда пора было отворачивать в сторону. Ну, а не было бы контакта, все бы и забыли об этом конфликте к концу гонки. Так что на старт с последнего места в Австрии или вовсе дисквалификацию на одну гонку действия немца всё же не тянут.

Иван Матушкин: В этой ситуации всё просто — либо оба пилота признают содеянное и идут на конфликт в открыто, либо оба начинают, что называется, «идти в отказ». И Хэмилтон, и Феттель выбрали второй вариант.

Мог ли Хэмилтон специально затормозить перед Феттелем? Наверняка. А даже если не специально, то он всё равно ошибся. Телеметрия — это хорошо, но её данные вступают в противоречие с тем, что видели своими глазами не только Феттель с Арривабене, но и Берни Экклстоун (большой поклонник Льюиса, как мы помним) с Хельмутом Марко.



Мог ли Феттель специально ударить «Мерседес»? Легко. Все ведь знают, насколько Себастьян бывает несдержанным.



Но оба гонщика решили всё отрицать. Выходит, что оба случайно допустили столкновение, а наказание получили разное. Пожалуй, Феттель виноват чуть больше. Но Льюису даже замечания не сделали. Всё ли здесь правильно? Не думаю.

Разворот Сайнса на старте

В. К.: На торможении перед первым поворотом на старте Даниил Квят едва не уткнулся в Фелипе Массу и выехал в зону безопасности, а при возвращении на трассу так уверенно смещался в сторону своего напарника Карлоса Сайнса, что испанец с перепугу потерял контроль над машиной. После финиша Сайнс сказал, что в том эпизоде принёс себя в жертву — мол, если бы он не отвернул влево, две машины «Торо Россо» просто столкнулись бы. Но был бы в этом виноват Квят?



Нет. Хотя Даниил возвращался на весьма приличной скорости (ну так и участок не медленный), он делал это максимально корректно. Две трети его болида находилось на поребрике — россиянин прижался к стене так близко, как только мог. А вот Карлос, у которого слева было полно места, но которое он явно не успевал проверить на предмет наличия соперников, в данной ситуации просто запаниковал. Держа в уме Монреаль, Сайнс стремился сыграть максимально тонко, но не удалось. Так что пришлось обвинить во всём Квята.

И. К.: Не удержав машину и вылетев с трассы, Квят отчего-то решил, что можно, не сбавляя скорости, рвануть обратно на трассу. То, что идёт первый круг и вереница болидов едет сразу за ним, Даниил не учёл. Сайнс явно не ожидал, что кто-то полетит на трассу с обочины, и ехал обычной оптимальной траекторией. А потом увидел летящую торпеду и дёрнул рулём.



Бьюсь об заклад, что, дойди дело до столкновения, виновным признали бы Квята. Пилоты обязаны возвращаться на трассу осторожно, покинув её пределы. В этой ситуации можно лишь похвалить Карлоса, который не пошёл на принцип и не устроил столкновения. Тем самым спася для «Торо Россо» и себя четыре очка.

Контакт Боттаса и Райкконена на первом круге

В. К.: На том же первом круге не поделили трассу Валттери Боттас и Кими Райкконен. Финн из «Феррари» лучше стартовал и ко второму повороту был на треть корпуса машины впереди своего соотечественника из «Мерседеса». В принципе, они имели все шансы пройти вираж бок о бок, но проблема в том, что в борьбе за позицию Кими вытеснил Боттаса на поребрик, где тот подпрыгнул и в результате ударил соперника своим правым передним колесом в левый борт.



«Мерседес» получил в этом столкновении прокол колеса, «Феррари», несмотря на ещё и контакт со стеной, пробоин не получила. В принципе, можно согласиться с тем, что Райкконен больше виноват в аварии, но этого всё-таки недостаточно для штрафных санкций. Правильнее будет признать, что такие вещи на стартах случаются. Скорее это гоночный инцидент.



И. К.: Боттас явно проиграл траекторию и уступал по скорости на входе в поворот. Тем не менее Валттери не захотел спокойно пропускать Кими и выбрал агрессивный путь. Если бы пилоту «Мерседеса» всё удалось, он всё ещё был бы на полкорпуса позади Кими и имел меньшую скорость на выходе из поворота. Но его жажда борьбы достойна уважения.

Однако, рискнув, Боттас навредил и себе, и «Феррари». Винить его в этом инциденте можно, а вот штрафовать не стоит. Авария скорее была несчастным случаем, каких на старте гонки бывает предостаточно.

Столкновение Окона и Переса на рестарте

В. К.: На втором рестарте Серхио Перес был близок к тому, чтобы опередить Феттеля в сражении за вторую позицию, но вместо этого мексиканец пустил на третье место Массу. Поражением Чеко тут же попробовал воспользоваться его напарник Эстебан Окон. Вчерашний дебютант нырнул во второй поворот по внутренней траектории и на выходе почти сумел опередить Переса. Почти. Скорее всего, манёвр увенчался бы успехом, но француз не позаботился о том, чтобы оставить напарнику хотя бы минимум места для продолжения движения — и две «розовые пантеры» столкнулись.



Здесь всё очевиднее некуда: Окон завёз Переса в стену. Судьи решили не вмешиваться в разборки гонщиков «Форс Индия», а жаль. Понятно, что внутри команды юному французу объяснят, в чём именно он был не прав, но, скажем, проезд по пит-лейну и пара штрафных очков (иначе для чего ведётся их учёт?) для воспитательных целей подходят всё же лучше.

И. К.: После неудачной атаки на Феттеля Перес явно потерял скорость и пропустил Массу. Окон позади него выходил из поворота в отличном темпе и явно не ожидал, что напарник так замедлится на оптимальной траектории. У Окона было два выхода — ударить по тормозам и дёрнуться в сторону с неизвестными последствиями или же понадеяться, что манёвр пройдёт.

Если судить по траектории Окона, никакой аварии не было бы, будь Чеко чуть быстрее или чуть медленнее. Но его скорость оказалась самой неудачной. Конечно, с напарником нужно вести себя осторожнее. Но будь на месте Переса любой другой пилот, команда бы Окона не осудила. А значит и сейчас наказывать его не за что.