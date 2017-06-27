«Рено» не скрывает своего интереса к Карлосу Сайнсу
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль не стал отрицать, что команда из Энстоуна интересуется пилотом «Торо Россо» Карлосом
Сайнсом-младшим.
По ходу текущего сезона регулярно появлялись слухи об интересе «Рено» к испанскому гонщику.
«Честно говоря, мы наблюдаем за ним. Я понимаю, что у него долгосрочный контракт с “Ред Булл”, но мы много беседовали с ним. Посмотрим. У него есть контракт на следующий сезон, однако я не отрицаю, что у нас есть интерес к нему, если он будет доступен», — цитирует Абитебуля Movistar.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter