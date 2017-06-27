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https://sport.mail.ru/news/formula1/30205332/
27 июня 2017, 14:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» не скрывает своего интереса к Карлосу Сайнсу

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль не стал отрицать, что команда из Энстоуна интересуется пилотом «Торо Россо» Карлосом Сайнсом-младшим.

По ходу текущего сезона регулярно появлялись слухи об интересе «Рено» к испанскому гонщику.

«Честно говоря, мы наблюдаем за ним. Я понимаю, что у него долгосрочный контракт с “Ред Булл”, но мы много беседовали с ним. Посмотрим. У него есть контракт на следующий сезон, однако я не отрицаю, что у нас есть интерес к нему, если он будет доступен», — цитирует Абитебуля Movistar.
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