«Рено» не скрывает своего интереса к Карлосу Сайнсу

По ходу текущего сезона регулярно появлялись слухи об интересе «Рено» к испанскому гонщику.



«Честно говоря, мы наблюдаем за ним. Я понимаю, что у него долгосрочный контракт с “Ред Булл”, но мы много беседовали с ним. Посмотрим. У него есть контракт на следующий сезон, однако я не отрицаю, что у нас есть интерес к нему, если он будет доступен», — цитирует Абитебуля Movistar.