Сайнс недоволен процедурой рестарта гонки в Баку

«Вероятно, самой опасной частью гонки являлось ожидание рестарта. Лидеры ожидали линии сейфти-кара. Лидеры постоянно меняли темп, приближаясь к этой линии, а те, кто находился позади, не могли видеть, что происходит в поворотах из-за ограждений.



Лидеры гонки то разгонялись до шестой-седьмой передачи, то вдруг вновь тормозили. Мне это кажется опасным.

Вероятно, на следующий год им следует продумать, когда именно лидеры гонки могут ускоряться. Им следует начинать атаковать перед 16-м поворотом, потому что на прямой нельзя то ускоряться, то замедляться, поскольку другие считают, что ты уже едешь в полную силу. Но если бы я был на месте лидеров, то делал бы то же самое. Так что это не их вина, — цитирует F1i.