Сайнс недоволен процедурой рестарта гонки в Баку
Пилот «Торо Россо» Карлос
Сайнс-младший считает самой опасной частью гонки Гран-при Азербайджана ожидание рестарта в режиме автомобиля безопасности.
«Вероятно, самой опасной частью гонки являлось ожидание рестарта. Лидеры ожидали линии
Лидеры гонки то разгонялись до
Вероятно, на следующий год им следует продумать, когда именно лидеры гонки могут ускоряться. Им следует начинать атаковать перед 16-м поворотом, потому что на прямой нельзя то ускоряться, то замедляться, поскольку другие считают, что ты уже едешь в полную силу. Но если бы я был на месте лидеров, то делал бы то же самое. Так что это не их вина, — цитирует F1i.
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