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https://sport.mail.ru/news/formula1/30204503/
27 июня 2017, 14:00 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс недоволен процедурой рестарта гонки в Баку

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший считает самой опасной частью гонки Гран-при Азербайджана ожидание рестарта в режиме автомобиля безопасности.

«Вероятно, самой опасной частью гонки являлось ожидание рестарта. Лидеры ожидали линии сейфти-кара. Лидеры постоянно меняли темп, приближаясь к этой линии, а те, кто находился позади, не могли видеть, что происходит в поворотах из-за ограждений.

Лидеры гонки то разгонялись до шестой-седьмой передачи, то вдруг вновь тормозили. Мне это кажется опасным.

Вероятно, на следующий год им следует продумать, когда именно лидеры гонки могут ускоряться. Им следует начинать атаковать перед 16-м поворотом, потому что на прямой нельзя то ускоряться, то замедляться, поскольку другие считают, что ты уже едешь в полную силу. Но если бы я был на месте лидеров, то делал бы то же самое. Так что это не их вина, — цитирует F1i.
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