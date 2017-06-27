Боттас не волнуется по поводу своего будущего в «Мерседесе»

Действующий контракт финна с немецкой командой рассчитан до конца 2017 года.



«Я ничего не подписывал после этой гонки (в Баку). Конечно, я всегда хочу хорошо пилотировать и доказывать, что заслуживаю выступать в этой команде. Надеюсь, гонка в Баку стала прекрасным примером этого. Но как говорит Тото Вольф, нет никакой спешки, ещё слишком рано. И я доволен тем, как всё развивается.



Как я уже сказал прежде, за всю мою карьеру в Ф-1 у меня не было уверенности в будущем до августа или сентября. Иногда даже до ноября. Так что для меня это не в новинку», — цитирует Боттаса Sportsmole.