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https://sport.mail.ru/news/formula1/30203533/
27 июня 2017, 13:04 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас не волнуется по поводу своего будущего в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не испытывает обеспокоенности относительно своего будущего.

Действующий контракт финна с немецкой командой рассчитан до конца 2017 года.

«Я ничего не подписывал после этой гонки (в Баку). Конечно, я всегда хочу хорошо пилотировать и доказывать, что заслуживаю выступать в этой команде. Надеюсь, гонка в Баку стала прекрасным примером этого. Но как говорит Тото Вольф, нет никакой спешки, ещё слишком рано. И я доволен тем, как всё развивается.

Как я уже сказал прежде, за всю мою карьеру в Ф-1 у меня не было уверенности в будущем до августа или сентября. Иногда даже до ноября. Так что для меня это не в новинку», — цитирует Боттаса Sportsmole.
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