«Форс Индия» может изменить название на «Форс 1»

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По словам директора конюшни Отмара Сафнауэра, соответствующий запрос будет подан в конце текущего сезона. Фаворитом на роль нового названия для команды считается «Форс 1».



«Мы сделаем запрос насчёт изменения названия в конце сезона. Слово “Форс” останется в названии, чтобы люди знали, откуда мы пришли», — цитирует Сафнауэра немецкое издание Auto Motor und Sport.



Ранее владелец «Форс Индия» Виджай Маллья заявлял о намерении изменить название команды, чтобы сделать её более привлекательной для спонсоров.