Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30203530/
27 июня 2017, 13:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия» может изменить название на «Форс 1»

Команда «Форс Индия» может изменить название уже в следующем году.

Команда Форс Индия может изменить название уже в следующем году. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам директора конюшни Отмара Сафнауэра, соответствующий запрос будет подан в конце текущего сезона. Фаворитом на роль нового названия для команды считается «Форс 1».

«Мы сделаем запрос насчёт изменения названия в конце сезона. Слово “Форс” останется в названии, чтобы люди знали, откуда мы пришли», — цитирует Сафнауэра немецкое издание Auto Motor und Sport.

Ранее владелец «Форс Индия» Виджай Маллья заявлял о намерении изменить название команды, чтобы сделать её более привлекательной для спонсоров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО