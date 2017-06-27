«Форс Индия» может изменить название на «Форс 1»
Команда «Форс Индия» может изменить название уже в следующем году.
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По словам директора конюшни Отмара Сафнауэра, соответствующий запрос будет подан в конце текущего сезона. Фаворитом на роль нового названия для команды считается «Форс 1».
«Мы сделаем запрос насчёт изменения названия в конце сезона. Слово “Форс” останется в названии, чтобы люди знали, откуда мы пришли», — цитирует Сафнауэра немецкое издание Auto Motor und Sport.
Ранее владелец «Форс Индия» Виджай Маллья заявлял о намерении изменить название команды, чтобы сделать её более привлекательной для спонсоров.
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