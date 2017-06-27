Феттель призвал Хэмилтона продемонстрировать зрелость
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель призвал гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона продемонстрировать зрелость и обсудить произошедший между ними инцидент по ходу гонки в Баку до
Гран-при Австрии.
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«Я думаю, что Формула-1 предназначена для взрослых. Как я уже говорил прежде, в его манёвре, в результате которого я повредил своё антикрыло и заднюю часть его болида, не было необходимости. Так что я считаю, что это было неправильным способом проходить поворот.
Мы здесь для того, чтобы гоняться, и все мы взрослые. Люди ожидают, что мы будем гоняться, расталкивая соперников локтями, вот чего ждут болельщики.
Я наслаждался гонкой, но я не думаю, что было правильно, что я получил штраф, а он — нет», — цитирует Феттеля Crash.
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