«Битва за титул становится грязной». СМИ — о столкновении пилотов Ф-1
Стоило ли наказывать Хэмилтона за контакт с Феттелем и что должны были сделать судьи за намеренный удар соперника? Отвечают западные СМИ.
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«Чемпионат» рассказывает, что об этом думают западные журналисты.
«Хуже Матерацци»
«Это был лишь вопрос времени — когда цивилизованная схватка двух самых титулованных пилотов Формулы-1 перерастёт в драку, — пишет Жиль Ричардс, постоянный обозреватель Формулы-1 в The Guardian. — Этот инцидент, возможно, станет определяющим для всего оставшегося сезона. Отношения Феттеля и Хэмилтона, которые ранее строились на взаимном уважении, теперь резко охладятся. Перчатки брошены, войска выстроились вдоль линии фронта».
Эпизод, который обсуждают журналисты, фактически завершился по ходу гонки — Феттель получил 10-секундный «стоп-энд-гоу» и три штрафных балла к лицензии, а после гонки заявил, что наказаны должны быть оба. Хэмилтон ответил тем, что судьи не нашли в его действиях ничего противозаконного, а телеметрия показывает, что на каждом круге Льюис тормозил одинаково в одних и тех же местах.
«Битва за титул становится грязной, и это вина Себастьяна Феттеля, как бы он сам этого ни отрицал, — пишет редактор BBC Sport Эндрю Бенсон. — В Баку в этот
«Если бы я так повёл себя на дороге, меня быстро посадили бы на поводок. В исполнении Феттеля это была обычная ярость — чистая и простая, — считает Джонатан МакЭвой из The Daily Mail. — Трусливые судьи выписали Феттелю 10-секундный “стоп-энд-гоу” — жалкое наказание за выходку, которую видел весь мир.
Ему должны были показать чёрный флаг и дисквалифицировать, но в итоге, опередив Хэмилтона на пару десятых, он лишь увеличил отрыв в чемпионате. Феттель вышел из себя, и ради безопасности других пилотов гонщик, который не способен себя контролировать, не имеет права продолжать гонку».
Вся британская пресса предсказуемо встала на защиту Льюиса, однако и среди соотечественников Хэмилтона есть те, кто не склонен обвинять во всём Феттеля и призывать судей дополнительно наказать немца. «Я считаю, что в конце концов судьи приняли верное решение. Я бы не стал снимать Феттеля с гонки за небольшой шлепок на скорости пешего шага, мы видели инциденты и хуже, хотя они оставались без вмешательства судей, — написал у себя в “твиттере” Мартин Брандл,
В Италии же наблюдается абсолютно противоположная картина — на Апеннинах не сомневаются, что Хэмилтон намеренно ударил по тормозам, чтобы подставить Феттеля и тем самым спровоцировать немца.
Его коллега из La Gazzetta dello Sport пошёл ещё дальше. «Вы слышали о Матерацци и Зидане? Матерацци спровоцировал Зидана, тот ответил, и для Зинедина матч закончился. Хэмилтон поступил гораздо хуже Матерацци, — заявляет Умберто Дзапеллони. — Феттель ответил. Ответил чрезмерно и за это получил штраф. Правильно. Но Хэмилтон штрафа не получил — и в этом судьи допустили ошибку. Впрочем, Льюису пришлось ехать в боксы, чтобы поправить подголовник, и так “Мерседес” заплатил за свою невнимательность. Феттель в итоге отыграл два очка, но мы находимся в самом начале соперничества, накал которого уже зашкаливает».
«Все пять побед одержал в безумных гонках»
Скандал со столкновением Хэмилтона и Феттеля, впрочем, не смог совсем затмить победу Даниэля Риккардо. «Ред Булл», который за счёт обновлений «Рено» прибавил пару десятых с круга, а также уверенно опережал соперников в пятницу, пока те не разобрались с шинами, отпраздновал свой первый успех в сезоне. Причём поначалу ситуация развивалась не в пользу австрийцев, и лишь хаос на дистанции превратил мечту в реальность.
«Риккардо — это новый Баттон», — так озаглавил статью в AS испанский журналист Мануэль Франко. «Они действительно похожи — оба харизматичны, часто улыбаются и всё такое, но помимо этого Даниэль и Дженсон схожи в умении избегать неприятностей и получать преимущество, когда всё вокруг в хаосе. Риккардо при этом лучше как пилот, — пишет журналист. — В одном из эпизодов гонщик “Ред Булл” совершил тройной обгон, опередив Массу, Окона и Хюлькенберга. Если меня не подводит память, то это лучший манёвр в Формуле-1 за очень долгое время. И это был лишь один из тысячи эпизодов, который позволил выиграть гонку».
«Риккардо разбил машину в квалификации и, казалось, едет медленнее товарища по команде, но разве это имеет значение? Никакого. Может, это была и не лучшая его гонка, но победа точно была самой сладкой в карьере», — пишет Sky Sports.
«Все пять побед Риккардо одержал в безумных гонках. Канада-2014, когда у “Мерседесов” возникли проблемы с тормозами, дождливый “Хунгароринг” того же года, знаменитый столкновением Хэмилтона и Росберга уже на втором круге
«Пастролл» затыкает критиков
Гонщиком дня на
«В “Большие призы” канадец пришёл по проложенной ковровой дорожке, провёл в “Уильямсе” больше тестов, чем любой другой дебютант со времён первого сезона Льюиса Хэмилтона. Но на фоне проблем в первых гонках всё это сыграло против молодого пилота. И последние две недели стали поворотным моментом, — отмечает BBC Sport. — Стролл — очень самоуверенный молодой человек, что, наверное, неизбежно на фоне столь привелигированного положения — в 18 лет у него уже есть частный самолёт. До сих пор неясно, каких высот он сможет добиться в Формуле-1, но в Баку Лэнс выступал как настоящий гонщик
«Вне всяких сомнений, Строллу повезло, что многие из его соперников выбыли из гонки или столкнулись с другими проблемами, — отмечает портал GPUpdate. — Но этот
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