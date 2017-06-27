Насыщенный Гран-при Азербайджана, который принёс Даниэлю Риккардо и «Ред Булл» первую в сезоне победу, в первую очередь запомнится совсем другими событиями: стычкой Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля и невероятным подиумом Лэнса Стролла.



«Чемпионат» рассказывает, что об этом думают западные журналисты.

«Хуже Матерацци»

«Это был лишь вопрос времени — когда цивилизованная схватка двух самых титулованных пилотов Формулы-1 перерастёт в драку, — пишет Жиль Ричардс, постоянный обозреватель Формулы-1 в The Guardian. — Этот инцидент, возможно, станет определяющим для всего оставшегося сезона. Отношения Феттеля и Хэмилтона, которые ранее строились на взаимном уважении, теперь резко охладятся. Перчатки брошены, войска выстроились вдоль линии фронта».

Эпизод, который обсуждают журналисты, фактически завершился по ходу гонки — Феттель получил 10-секундный «стоп-энд-гоу» и три штрафных балла к лицензии, а после гонки заявил, что наказаны должны быть оба. Хэмилтон ответил тем, что судьи не нашли в его действиях ничего противозаконного, а телеметрия показывает, что на каждом круге Льюис тормозил одинаково в одних и тех же местах.

«Битва за титул становится грязной, и это вина Себастьяна Феттеля, как бы он сам этого ни отрицал, — пишет редактор BBC Sport Эндрю Бенсон. — В Баку в этот уик-энд было много столкновений, но контакт между Феттелем и Хэмилтоном особенный. Один гонщик принял решение врезаться в другого и сознательно повернул в его сторону колёса. Да, это было на медленной скорости, но такое поведение по-прежнему неприемлемо».



«Если бы я так повёл себя на дороге, меня быстро посадили бы на поводок. В исполнении Феттеля это была обычная ярость — чистая и простая, — считает Джонатан МакЭвой из The Daily Mail. — Трусливые судьи выписали Феттелю 10-секундный “стоп-энд-гоу” — жалкое наказание за выходку, которую видел весь мир.



Ему должны были показать чёрный флаг и дисквалифицировать, но в итоге, опередив Хэмилтона на пару десятых, он лишь увеличил отрыв в чемпионате. Феттель вышел из себя, и ради безопасности других пилотов гонщик, который не способен себя контролировать, не имеет права продолжать гонку».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVxZXjmlT0Z/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hamilton: "It sets a precedent for young kids watching" Vettel: "F1 is for grownups" . #AzerbaijanGP #F1 #Formula1 #LewisHamilton #SebastianVettel</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1® (@f1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-25T17:59:59+00:00">Июн 25 2017 в 10:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вся британская пресса предсказуемо встала на защиту Льюиса, однако и среди соотечественников Хэмилтона есть те, кто не склонен обвинять во всём Феттеля и призывать судей дополнительно наказать немца. «Я считаю, что в конце концов судьи приняли верное решение. Я бы не стал снимать Феттеля с гонки за небольшой шлепок на скорости пешего шага, мы видели инциденты и хуже, хотя они оставались без вмешательства судей, — написал у себя в “твиттере” Мартин Брандл, экс-пилот Формулы-1, а теперь эксперт телеканала Sky Sports. — Но если бы Себ выбил Хэмилтона из гонки, я бы его дисквалифицировал. У нас тут борьба за титул на скорости 350 км/ч, и здесь не место хулиганству».



В Италии же наблюдается абсолютно противоположная картина — на Апеннинах не сомневаются, что Хэмилтон намеренно ударил по тормозам, чтобы подставить Феттеля и тем самым спровоцировать немца.

Цитата La Corriere della Sera Телеметрия оправдывает Льюиса, но здравый смысл — нет. Гоночные боги наказали Хэмилтона отстегнувшимся подголовником, который и лишил британца победы. Феттель отреагировал на провокацию, хотя мог бы легко выиграть. Нервы на пределе — осталось продержаться 12 гонок.

Его коллега из La Gazzetta dello Sport пошёл ещё дальше. «Вы слышали о Матерацци и Зидане? Матерацци спровоцировал Зидана, тот ответил, и для Зинедина матч закончился. Хэмилтон поступил гораздо хуже Матерацци, — заявляет Умберто Дзапеллони. — Феттель ответил. Ответил чрезмерно и за это получил штраф. Правильно. Но Хэмилтон штрафа не получил — и в этом судьи допустили ошибку. Впрочем, Льюису пришлось ехать в боксы, чтобы поправить подголовник, и так “Мерседес” заплатил за свою невнимательность. Феттель в итоге отыграл два очка, но мы находимся в самом начале соперничества, накал которого уже зашкаливает».

«Все пять побед одержал в безумных гонках»

Скандал со столкновением Хэмилтона и Феттеля, впрочем, не смог совсем затмить победу Даниэля Риккардо. «Ред Булл», который за счёт обновлений «Рено» прибавил пару десятых с круга, а также уверенно опережал соперников в пятницу, пока те не разобрались с шинами, отпраздновал свой первый успех в сезоне. Причём поначалу ситуация развивалась не в пользу австрийцев, и лишь хаос на дистанции превратил мечту в реальность.

«Риккардо — это новый Баттон», — так озаглавил статью в AS испанский журналист Мануэль Франко. «Они действительно похожи — оба харизматичны, часто улыбаются и всё такое, но помимо этого Даниэль и Дженсон схожи в умении избегать неприятностей и получать преимущество, когда всё вокруг в хаосе. Риккардо при этом лучше как пилот, — пишет журналист. — В одном из эпизодов гонщик “Ред Булл” совершил тройной обгон, опередив Массу, Окона и Хюлькенберга. Если меня не подводит память, то это лучший манёвр в Формуле-1 за очень долгое время. И это был лишь один из тысячи эпизодов, который позволил выиграть гонку».

«Риккардо разбил машину в квалификации и, казалось, едет медленнее товарища по команде, но разве это имеет значение? Никакого. Может, это была и не лучшая его гонка, но победа точно была самой сладкой в карьере», — пишет Sky Sports.



«Все пять побед Риккардо одержал в безумных гонках. Канада-2014, когда у “Мерседесов” возникли проблемы с тормозами, дождливый “Хунгароринг” того же года, знаменитый столкновением Хэмилтона и Росберга уже на втором круге Гран-при Бельгии — 2014 и нашумевший прошлогодний сход Льюиса в Малайзии, когда у него отказал двигатель — во всех этих гонках первенствовал Даниэль», — напоминает Сэмюэл Рейман из FOX Sports.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVzgRE2Fjd5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">There's something different about that trophy... ??? . #Formula1 #F1 #AzerbaijanGP #F1Baku #DanielRicciardo #RedBullRacing @danielricciardo @redbullracing @bakucitycircuit</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1® (@f1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-26T13:38:44+00:00">Июн 26 2017 в 6:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Пастролл» затыкает критиков

Гонщиком дня на Гран-при Азербайджана болельщики выбрали Лэнса Стролла — один из самых критикуемых дебютантов последних лет завоевал подиум, не допускал по ходу гонки ошибок и выглядел совсем не так, как привыкли болельщики. «Лэнс Стролл — моральный победитель гонки. Подиум заткнёт критиков, которые в честь Мальдонадо называют канадца “Пастроллом”. Избежать неприятностей в Баку было непросто, но Стролл справился», — хвалит канадца Даниэле Спаричи из La Corriere della Sera.

«В “Большие призы” канадец пришёл по проложенной ковровой дорожке, провёл в “Уильямсе” больше тестов, чем любой другой дебютант со времён первого сезона Льюиса Хэмилтона. Но на фоне проблем в первых гонках всё это сыграло против молодого пилота. И последние две недели стали поворотным моментом, — отмечает BBC Sport. — Стролл — очень самоуверенный молодой человек, что, наверное, неизбежно на фоне столь привелигированного положения — в 18 лет у него уже есть частный самолёт. До сих пор неясно, каких высот он сможет добиться в Формуле-1, но в Баку Лэнс выступал как настоящий гонщик Гран-при, каковым он себя всегда считал».