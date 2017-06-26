Хэмилтон исключил, что Феттель мог случайно ударить его машину

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Ранее экс-чемпион мира Жак Вильнев выразил мнение о том, что Феттель мог случайно ударить машину Хэмилтона, поскольку активно жестикулировал и оторвал руку от руля, ругаясь на британца за его неожиданное торможение.

— Возможно, если вы высунете руку в окно машины, управляя ею на обычной дороге, то можете случайно повернуть, но в «Формуле-1» это невозможно, — цитирует F1i Хэмилтона. — Мы многие годы проводим за рулем этих болидов, управляем ими почти всю жизнь. Такое просто невозможно.