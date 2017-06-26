Хэмилтон исключил, что Феттель мог случайно ударить его машину
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что гонщик «Феррари» Себастьян Феттель намеренно ударил его колесом в колесо в режиме машины безопасности в гонке «Гран-при Азербайджана».
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Видимо, что-то случилось...
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© AFP 2017
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— Возможно, если вы высунете руку в окно машины, управляя ею на обычной дороге, то можете случайно повернуть, но в «Формуле-1» это невозможно, — цитирует F1i Хэмилтона. — Мы многие годы проводим за рулем этих болидов, управляем ими почти всю жизнь. Такое просто невозможно.
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