Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30198118/
26 июня 2017, 22:58 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Хэмилтон исключил, что Феттель мог случайно ударить его машину

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что гонщик «Феррари» Себастьян Феттель намеренно ударил его колесом в колесо в режиме машины безопасности в гонке «Гран-при Азербайджана».

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон уверен что гонщик <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> намеренно ударил его колесом в колесо в режиме машины безопасности в гонке Гран-при Азербайджана. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Ранее экс-чемпион мира Жак Вильнев выразил мнение о том, что Феттель мог случайно ударить машину Хэмилтона, поскольку активно жестикулировал и оторвал руку от руля, ругаясь на британца за его неожиданное торможение.

— Возможно, если вы высунете руку в окно машины, управляя ею на обычной дороге, то можете случайно повернуть, но в «Формуле-1» это невозможно, — цитирует F1i Хэмилтона. — Мы многие годы проводим за рулем этих болидов, управляем ими почти всю жизнь. Такое просто невозможно.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Дорожные войны. Почему Феттелю не дали черный флаг?

Дорожные войны. Почему Феттелю не дали черный флаг?

Гонка в Баку стала одной из самых событийных и эмоциональных в этом сезоне. Зрители на трибунах и у телеэкранов будто пролистали калейдоскоп из красивых обгонов, аварий и опасных маневров, один из которых привел к скандалу.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Кокорин и Дзюба - о скандальном видео

Игорь Лебедев: "От слов "Дать в морду Жиркову" не откажусь!"

Ждем трансфер из ЦСКА в "Халл"