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26 июня 2017, 22:25 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Окон и Перес вызваны в штаб-квартиру «Форс Индии», чтобы объясниться по поводу столкновения в Баку

Операционный директор «Форс Индии» Отмар Шафнауэр выразил недовольство инцидентом в гонке «Гран-при Азербайджана». В борьбе за высокие места произошло столкновение между гонщиками команды Эстебаном Оконом и Серхио Пересом.

Операционный директор Форс Индии <span class=error>Отмар</span> Шафнауэр выразил недовольство инцидентом в гонке Гран-при Азербайджана. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Самое худшее, что может случиться, это столкновение между партнерами по команде, — цитирует F1i Шафнауэра. — Это дает соперникам возможности, которых у них не должно быть. Мы проанализируем этот эпизод и поговорим с пилотами, напомним о недопустимости того, что случилось в Баку. Этого не должно быть. Мы выслушаем их в штаб-квартире команды в Сильверстоуне. Не знаю, кто точно ответственен за инцидент.
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