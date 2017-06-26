Окон и Перес вызваны в штаб-квартиру «Форс Индии», чтобы объясниться по поводу столкновения в Баку

— Самое худшее, что может случиться, это столкновение между партнерами по команде, — цитирует F1i Шафнауэра. — Это дает соперникам возможности, которых у них не должно быть. Мы проанализируем этот эпизод и поговорим с пилотами, напомним о недопустимости того, что случилось в Баку. Этого не должно быть. Мы выслушаем их в штаб-квартире команды в Сильверстоуне. Не знаю, кто точно ответственен за инцидент.