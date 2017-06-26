Окон и Перес вызваны в штаб-квартиру «Форс Индии», чтобы объясниться по поводу столкновения в Баку
Операционный директор «Форс Индии» Отмар Шафнауэр выразил недовольство инцидентом в гонке «Гран-при Азербайджана». В борьбе за высокие места произошло столкновение между гонщиками команды Эстебаном Оконом и Серхио Пересом.
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Видимо, что-то случилось...
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— Самое худшее, что может случиться, это столкновение между партнерами по команде, — цитирует F1i Шафнауэра. — Это дает соперникам возможности, которых у них не должно быть. Мы проанализируем этот эпизод и поговорим с пилотами, напомним о недопустимости того, что случилось в Баку. Этого не должно быть. Мы выслушаем их в
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