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26 июня 2017, 22:03 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хонда» увеличит мощность мотора на 30 л.с. к Гран-при Австрии

Обновление должно существенно увеличить мощность силовой установки «Хонды» на Гран-при Австрии. Ожидается, что третья спецификация двигателя будет мощнее предыдущей на 30 л.с., уверяет AS.

«На следующую гонку в Австрию мы планируем привести третью спецификацию, которую успешно протестировали в Азербайджане. Сейчас мы изо всех сил работаем над сокращением отрыва от конкурентов. Работая над обновлением двигателя внутреннего сгорания, мы сосредоточились на мощности», — рассказал глава автоспортивного департамента «Хонды» Юсуке Хасегава.
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