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26 июня 2017, 20:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Экклстоун: Феттель нормально отреагировал, Хэмилтон создавал ему проблемы

Бывший промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что Себастьян Феттель справедливо отреагировал на поведение Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана.

Бывший промоутер Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун считает что Себастьян <span class=error>Феттель</span> справедливо отреагировал на поведение <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона на <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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«Такие инциденты, как у Хэмилтона и Феттеля, случаются в гонках. Думаю, Хэмилтон пытался доставить Феттелю проблем, затормозив и создав инцидент. И Феттель нормально отреагировал, дав Хэмилтону понять, что он в курсе его намерений», — приводит слова Эккслтоуна F1i.

В режиме сейфти-кара Феттель въехал в Хэмилтона сзади, после чего ударил его машиной сбоку. По словам Феттеля, Хэмилтон спровоцировал первый контакт чрезмерным торможением.
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