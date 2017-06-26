Дорожные войны. Почему Феттелю не дали черный флаг?
Гонка в Баку стала одной из самых событийных и эмоциональных в этом сезоне. Зрители на трибунах и у телеэкранов будто пролистали калейдоскоп из красивых обгонов, аварий и опасных маневров, один из которых привел к скандалу.
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ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
Сценарий
Но то, что случилось на 20 круге, можно достойно эпитета — «дорожные войны». Когда было объявлено о том, что
В следующее мгновение немец резко забрал влево, поравнялся с болидом Льюиса и намеренно ударил его в бок. Этот инцидент не привел к сходу, однако носовой обтекатель «Феррари» Феттеля оказался поврежден,
Туда же гоночная дирекция отправила разгоряченного немца отбывать наказание «за опасный пилотаж». Это решение стюардов сейчас подвергается жесткой критике со стороны британских СМИ. По мнению представителей Daily Mail: «Феттель превратил свою “Феррари” в таран, а трусливые стюарды дали ему лишь 10-секундный штраф за намеренный удар на глазах у всего мира».
«БРЕЙК-ТЕСТ»
Однако не все так просто. В своем интервью после гонки немец заявил, что Хэмилтон намеренно устроил этот «брейк-тест» и делает это уже не в первый раз. Тем более, в регламенте есть пункт 39.5, согласно которому: «ни один болид не должен ехать слишком медленно, хаотично или таким образом, чтобы его поведение считалось потенциально опасным для других пилотов или
Получается, что ФИА в данном эпизоде оправдала не только Себастьяна, но и Льюиса. Принимая решение о наказании Феттеля, они учли первопричину конфликта. Кроме того, по информации немецкого издания «Auto Motor und Sport» они рассматривали возможность дисквалификации пилота «Феррари», однако не стали этого делать, чтобы не влиять на борьбу за чемпионство.
В истории Формулы-1 можно найти десятки странных решений, которые оправдываются подобным образом. Вот только автогонки — это не игрушки, а один из самых опасных видов спорта, в котором лояльное отношение к опасным нарушениям правил ставит под угрозу человеческую жизнь. И когда у человека на трассе, пусть он и четырехкратный чемпион мира, сдают нервы, его надо наказывать.
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