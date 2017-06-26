Кими Райкконен: В столкновении на сто процентов виноват Боттас
Пилот «Феррари» Кими Райкконен считает, что Валттери Боттас из «Мерседеса» виноват в столкновении с ним на «Гран-при Азербайджана». После этой аварии для Райкконена гонка была испорчена.
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© AP 2017
— Я ничего плохого не сделал, — цитирует F1i Райкконена. — Боттас просто слишком рано затормозил. Он ударил меня. Это полностью его вина, на сто процентов. А заплатил за его ошибку я. Не знаю, можем ли мы говорить о невезении, когда
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