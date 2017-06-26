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26 июня 2017, 19:35 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Кими Райкконен: В столкновении на сто процентов виноват Боттас

Пилот «Феррари» Кими Райкконен считает, что Валттери Боттас из «Мерседеса» виноват в столкновении с ним на «Гран-при Азербайджана». После этой аварии для Райкконена гонка была испорчена.

Пилот Феррари Кими Райкконен считает что Валттери Боттас из Мерседеса виноват в столкновении с ним на Гран-при Азербайджана. Увеличить
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— Я ничего плохого не сделал, — цитирует F1i Райкконена. — Боттас просто слишком рано затормозил. Он ударил меня. Это полностью его вина, на сто процентов. А заплатил за его ошибку я. Не знаю, можем ли мы говорить о невезении, когда кто-то в тебя врезается. Это просто ошибка оппонента.
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