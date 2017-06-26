Хэмилтон не намерен обсуждать с Феттелем произошедшее в Баку
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не намерен обсуждать с Себастьяном Феттелем инцидент на
Гран-при Азербайджана.
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Видимо, что-то случилось...
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Феттель ранее высказал желание всё прояснить.
«В первую очередь у него нет моего номера. Что до меня, то я свои разговоры веду на трассе. Я слышал, что он сказал после гонки, и это кажется…
Так случилось. Не думаю, что это правильно. Но самым важным для меня было то, что я проиграл гонку
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