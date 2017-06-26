Шульжицкий: Феттеля нужно было наказать намного строже

В Баку пилот «Феррари» получил штраф за инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно замедлился перед ним. После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку. В результате гонщик «Феррари» получил от стюардов 10-секундный штраф «стоп-энд-гоу», а также три штрафных балла.



«Себастьян Феттель поступил очень некрасиво. Не знаю, с чем это связанно и почему он так прореагировал на действия Льюиса Хэмильтона. Льюис просто делал свою работу. Он задаёт темп, и когда производится рестарт, он в принципе делает всё, что хочет. Я не понимаю, с чем связано это действие Феттеля, ведь он допустил ошибку. Ехал слишком близко, увлёкся и не затормозил. При этом, понимая свою ошибку, решил всё свалить на Хэмилтона.

Наказание, которое дали Феттелю, не стоит свеч, оно слишком мягкое. Его надо наказать намного суровей, ведь это плохой пример для всех. Если бы гонщика строго наказали, тогда и другим было бы неповадно так делать. По моему мнению, Феттеля нужно было наказать намного строже, — сказал Шульжицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.