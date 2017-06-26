Риккардо: Иногда Феттель не думает перед тем, как начать действовать

«Вероятно, Себ иногда не думает перед тем, как начать действовать. На мой взгляд, это объясняется его страстью к гонкам и жаждой побед. Но иногда это нужно держать под контролем. Я очень уважаю Себа за его настойчивость и любовь к этому спорту, которая превращается в большую страсть, а иногда и агрессию. Я уважаю его за это, но то, что мы увидели в Баку и услышали по радио, походило на безумие. Это было сделано с наскока. Думаю, это подходящее выражение.



Вне зависимости от того, замедлялся Льюис или нет, он имел полное право диктовать темп. Он был лидером гонки, и ускоряться было ещё рано. В 15-м повороте было слишком рано давать рестарт гонки. Себ, вероятно, был перевозбуждён», — цитирует Риккардо BBС.