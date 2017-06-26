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26 июня 2017, 15:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: Иногда Феттель не думает перед тем, как начать действовать

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал инцидент между гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем и его коллегой Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» по ходу гонки Гран-при Азербайджана.

«Вероятно, Себ иногда не думает перед тем, как начать действовать. На мой взгляд, это объясняется его страстью к гонкам и жаждой побед. Но иногда это нужно держать под контролем. Я очень уважаю Себа за его настойчивость и любовь к этому спорту, которая превращается в большую страсть, а иногда и агрессию. Я уважаю его за это, но то, что мы увидели в Баку и услышали по радио, походило на безумие. Это было сделано с наскока. Думаю, это подходящее выражение.

Вне зависимости от того, замедлялся Льюис или нет, он имел полное право диктовать темп. Он был лидером гонки, и ускоряться было ещё рано. В 15-м повороте было слишком рано давать рестарт гонки. Себ, вероятно, был перевозбуждён», — цитирует Риккардо BBС.
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