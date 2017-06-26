Хит-парад Баку: Дэн подсмотрел обгон у Макса, Стролл удивил хладнокровием

Пилот дня: Даниэль Риккардо

В Баку было немало героев, волей случая прыгнувших явно выше собственной головы и возможностей болида. Или показавших невиданный прорыв. Или сделавших что-то ещё феноменальное.



Велик соблазн назвать лучшим пилотом Лэнса Стролла. Лучший результат в карьере, первый подиум, избежал всех аварий… Но потерять второе место на финишной прямой, когда у тебя «Уильямс», а не «Макларен», — то ещё достижение.

Феноменален был Валттери Боттас — прорваться с последнего места и отставания в один круг на вторую ступень подиума! Но давайте вспомним, что на последнюю позицию он отправился по собственной вине, а прорыву способствовала удача.



На этом фоне Дэн Риккардо был самым сбалансированным, самым уверенным, не упустившим ни одного шанса. И он выиграл гонку. Кажется, этого уже достаточно.

Обгон дня: Даниэль Риккардо проходит Лэнса Стролла и Фелипе Массу

Перед очередным рестартом Риккардо был только шестым с двумя «Уильямсами» и одним «Рено» перед ним. Однако то, что он сделал в первом повороте, было феноменально. Пока Масса, Стролл и Хюлькенберг делили оптимальные траектории, пихаясь боками, австралиец просто рванул по узкому участку трассы вдоль стены. А затем идеально вписался в поворот.



Такие обгоны при позднем торможении на неоптимальной траектории уже стали фирменным знаком напарника Дэна Макса Ферстаппена. Не знаю, подсматривал ли Дэн за младшим товарищем, но в Баку этот обгон отыграл для него три места. И принёс победу.

Лучшая тактика: здесь мог бы быть Риккардо

Череда выездов машины безопасности нивелировала любую тактику. Быть стратегом в наступившем хаосе оказалось попросту невозможно. И тут вновь блеснул Риккардо: перед рестартом он был на свежем «суперсофте» против «софта» у большинства соперников и мог прорываться (шины давали разницу примерно в секунду с круга). Но красный флаг сдвинул его ставку на зеро. В итоге все доезжали на одинаковых шинах. Но победил всё равно Риккардо.

Сюрприз этапа: Лэнс Стролл

Канадский тинейджер уже удивлял нас две недели назад в Монреале. Но такого выступления, как в Баку, от Лэнса всё равно не ждали. Когда вокруг творится кромешный хаос, а тебе нестерпимо везёт, легче всего занервничать и допустить ошибку. Особенно когда тебе 18 лет, это твой первый год в Формуле-1 и твоя фамилия не Ферстаппен.

Квалифицировавшись в конце первой десятки, Лэнс был близко практически ко всем «замесам» на трассе. И каждый раз уверенно их избегал. Не попал в аварию, не наехал на обломки. А чудом попав на второе место, уверенно поехал к финишу. Темпом Стролл почти не уступал Дэну Риккардо, и только капли хитрости не хватило ему, чтобы удержать вторую строчку. Но такое хладнокровие новичка стало настоящим сюрпризом.

Провал этапа: «Форс Индия»

«У нас могли быть шансы на победу», — заявил Серхио Перес после гонки, и с ним трудно не согласиться. В тот момент, когда мексиканец и Эстебан Окон не поделили трассу, они оба шли впереди Риккардо. Перед ними были оштрафованный позже Феттель, поехавший в боксы Хэмилтон и сломавшийся Масса. А значит, путь к победе был открыт.



В Канаде «Форс Индия» оставила нерешённую проблему. Окон явно не простил Пересу упущенного подиума. К тому же понимал: проходить надо сразу и жёстко, иначе потом не пустят. Потому Эстебан и рванул так мимо замешкавшегося Чеко. Потому и не обратил внимания на возможные потери. Потому вместо двойного подиума «Форс Индия» получила одно шестое место и впервые после Бахрейна уступила «Уильямсу».

Цитата этапа: Льюис Хэмилтон

«Феттель буквально поравнялся со мной и ударил. Это определённо создаёт прецедент в Формуле-1, а также подаёт пример всем детям, которые смотрят на нас и ведут себя так же. И сегодня они видели, как ведёт себя четырёхкратный чемпион. Надеюсь, в младшие категории это не проникнет.

Я не проверял его тормоза. Я контролировал темп. Как и на всех рестартах, я замедлился в том же месте. А он скользил и въехал в меня. Для меня это не было проблемой.



Ехать рядом и преднамеренно ударить другую машину, всё равно став четвёртым на финише, — бесчестье. Он опозорил себя сегодня. Если он хочет доказать, что он мужчина, то мы должны разобраться лицом к лицу за пределами машин.