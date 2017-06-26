Хэмилтон не заинтересован в общении с Феттелем после стычки на Гран-при Азербайджана

Гонка прошла в воскресенье. В одном из эпизодов, когда на трассе была машина безопасности, лидировавший Хэмилтон резко затормозил в повороте, шедший следом Феттель прозевал этот момент и ударил «Мерседес» сзади. Немец решил, что Хэмилтон сделал это намеренно, поравнялся с британцем и отомстил ему ударом болида сбоку. За этот маневр Феттель был наказан десятисекундной остановкой на пит-лейн. После гонки Феттель заявил, что, возможно, позвонит Хэмилтону, чтобы обсудить случившееся в более спокойной обстановке.

По итогам Гран-при Азербайджана Феттель занял четвертое место, Хэмилтон — пятое, победу одержал австралийский пилот «Ред Булл» Дэниел Риккьярдо.

«Во-первых, у него (Феттеля) нет моего номера. Я же со своей стороны продолжу разговор на трассах, это для меня куда важнее. Я слышал, что он сказал обо мне после гонки. Я не собираюсь ни на кого показывать пальцем. Меня больше беспокоит, что я не смог победить, это сидит в голове. Мне надо привести мысли в порядок. Я хочу победить в оставшихся 12 гонках. Потребуется время, чтобы разобрать ситуацию, но в любом случае — это неуважение. И момент не должен был вызывать такую реакцию. Надеюсь, дети, увидев это, не решат, что так правильно», — сказал Хэмилтон.