Хэмилтон не заинтересован в общении с Феттелем после стычки на Гран-при Азербайджана
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Британский пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что его не интересует разговор с немцем Себастьяном Феттелем из «Феррари» после их стычки на трассе во время гонки Гран-при Азербайджана, сообщает Autosport.
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Гонка прошла в воскресенье. В одном из эпизодов, когда на трассе была машина безопасности, лидировавший Хэмилтон резко затормозил в повороте, шедший следом Феттель прозевал этот момент и ударил «Мерседес» сзади. Немец решил, что Хэмилтон сделал это намеренно, поравнялся с британцем и отомстил ему ударом болида сбоку. За этот маневр Феттель был наказан десятисекундной остановкой на
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«Во-первых, у него (Феттеля) нет моего номера. Я же со своей стороны продолжу разговор на трассах, это для меня куда важнее. Я слышал, что он сказал обо мне после гонки. Я не собираюсь ни на кого показывать пальцем. Меня больше беспокоит, что я не смог победить, это сидит в голове. Мне надо привести мысли в порядок. Я хочу победить в оставшихся 12 гонках. Потребуется время, чтобы разобрать ситуацию, но в любом случае — это неуважение. И момент не должен был вызывать такую реакцию. Надеюсь, дети, увидев это, не решат, что так правильно», — сказал Хэмилтон.
Феттель (153 очка) является лидером общего зачета. Следом идет Хэмилтон, у которого 139 баллов. Следующий этап чемпионата «Формулы-1»,
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