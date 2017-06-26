В Баку пилот «Феррари» получил штраф за инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.



«Если вспомнить прошлый сезон, некоторые вещи, которые он говорил по радио, то мы знаем, каким он может быть. Я, честно говоря, никогда бы не подумал, что может произойти то, что случилось в Баку. Но мы как команда, можем смотреть на это лишь как на позитивный момент для нас. Очевидно, что он находится под давлением. И это неплохо, это показывает, что прессинг может настигать даже лучших из нас», — цитирует Хэмилтона ESPN.