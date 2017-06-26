Даниил Квят: Смотрел окончание гонки с тяжелым сердцем
Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на очередном этапе чемпионата мира
Гран-при Азербайджана был вынужден досрочно закончить гонку, был очень расстроен сходом с дистанции. Причиной этого стали по его словам технические проблемы с болидом.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я не знаю точно, что именно произошло, — цитирует Квята Спортс.Ru со ссылкой на Motorsport.Com. — Машина просто выключилась. Все сразу. Она выключилась, у меня пропала связь с командой, радио не работало, все остальное тоже не работало. Безо всякого предупреждения. Просто очередная техническая проблема».
Однако россиянин признает, что это был «один из лучших уикендов в сезоне»: «Идеальная пятница, идеальная суббота. Над стартом нам надо еще поработать, но в любом случае мы были в общей группе после этого, и потом… Все вдруг закончилось».
«В этой гонке очки раздавали бесплатно всем, кто добрался до финиша. Я смотрел гонку с тяжелым сердцем, если честно. Каждый раз, когда
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