Даниил Квят: Смотрел окончание гонки с тяжелым сердцем

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«Я не знаю точно, что именно произошло, — цитирует Квята Спортс.Ru со ссылкой на Motorsport.Com. — Машина просто выключилась. Все сразу. Она выключилась, у меня пропала связь с командой, радио не работало, все остальное тоже не работало. Безо всякого предупреждения. Просто очередная техническая проблема».

Однако россиянин признает, что это был «один из лучших уикендов в сезоне»: «Идеальная пятница, идеальная суббота. Над стартом нам надо еще поработать, но в любом случае мы были в общей группе после этого, и потом… Все вдруг закончилось».