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26 июня 2017, 11:42 | Авто/мото: Формула-1 | Вести.Ru

Даниил Квят: Смотрел окончание гонки с тяжелым сердцем

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на очередном этапе чемпионата мира Гран-при Азербайджана был вынужден досрочно закончить гонку, был очень расстроен сходом с дистанции. Причиной этого стали по его словам технические проблемы с болидом.

Российский гонщик формулической команды <span class=error>Toro</span> Rosso Даниил <span class=error>Квят</span> который на очередном этапе чемпионата мира <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана был вынужден досрочно закончить гонку был очень расстроен сходом с дистанции. Причиной этого стали по его словам технические проблемы с болидом. Увеличить
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«Я не знаю точно, что именно произошло, — цитирует Квята Спортс.Ru со ссылкой на Motorsport.Com. — Машина просто выключилась. Все сразу. Она выключилась, у меня пропала связь с командой, радио не работало, все остальное тоже не работало. Безо всякого предупреждения. Просто очередная техническая проблема».

Однако россиянин признает, что это был «один из лучших уикендов в сезоне»: «Идеальная пятница, идеальная суббота. Над стартом нам надо еще поработать, но в любом случае мы были в общей группе после этого, и потом… Все вдруг закончилось».

«В этой гонке очки раздавали бесплатно всем, кто добрался до финиша. Я смотрел гонку с тяжелым сердцем, если честно. Каждый раз, когда что-то подобное происходит, либо моя машина останавливается, либо мне дают три штрафа подряд или что-то такое», — сказал российский пилот Toro Rosso.
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