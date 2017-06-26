Феттель хочет поговорить с Хэмилтоном после инцидента в Баку

В Азербайджане пилот «Феррари» получил штраф за инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.



«У меня нет с ним проблем. Я очень уважаю его как гонщика. Я не думаю, что это (повредить болид соперника. — Прим. “Чемпионата”) было его намерением, потому что он также рисковал повредить свой автомобиль, и на этом его гонка была бы закончена.



Теперь неподходящее время комментировать это. Я буду говорить только с ним, чтобы разобраться со всем и двигаться дальше. Возможно, я не слишком продуманный, но я не сложный человек. Я готов уладить всё с ним. Я не думаю, что нужно многое улаживать», — цитирует Феттеля Autosport.