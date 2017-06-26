Победа Даниэля Риккардо, первый подиум Лэнса Стролла и даже столкновение двух гонщиков «Форс Индия» остались в тени двух мини-аварий Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля. Отпуская сейфти-кар, британец на выходе из поворота стал терять скорость, а немец, несмотря на удар по тормозам, всё же слегка пнул зад «Мерседеса». Возмутившись, Себ тут же поровнялся с Льюисом и внезапно ударил колёса его машины своими. Выступил ли Хэмилтон в роли провокатора и как можно охарактеризовать поступок Феттеля? Мнения в паддоке разделились.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? The moment when two title rivals collided <a href="https://twitter.com/hashtag/AzerbaijanGP?src=hash">#AzerbaijanGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://t.co/0zT8BI4w1U">pic.twitter.com/0zT8BI4w1U</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/879020902628737024">25 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Льюис Хэмилтон, пилот «Мерседеса»

«Феттель поравнялся со мной и ударил. Это определённо создаёт прецедент в Формуле-1, а также подаёт пример всем детям, которые смотрят на нас и ведут себя так же. И сегодня они видели, как ведёт себя четырёхкратный чемпион. Надеюсь, в младшие категории это не проникнет. Ехать рядом и преднамеренно ударить другую машину, всё равно став четвёртым на финише, — бесчестье. Он опозорил себя сегодня. Если он хочет доказать, что он мужчина, то мы должны разобраться лицом к лицу за пределами машин. Я не проверял его тормоза. Я контролировал темп. Как и на всех рестартах, я замедлился в том же месте. А он скользил и въехал в меня».

Себастьян Феттель, гонщик «Феррари»

«Мы знаем, что темп диктует лидер. Но мы выходили из поворота, он набирал скорость, а потом так сильно затормозил. Я затормозил максимально быстро, но не мог вовремя остановиться и въехал в него. Думаю, всё это было необязательно. Считаю, это просто неправильно: выходить из поворота, газовать и потом тормозить. Потом я поехал бок о бок с ним, затем у нас был маленький контакт, но я ехал бок о бок в первую очередь для того, чтобы поднять руку. Я не показал ему средний палец или что-то такое, я просто хотел сказать ему — пусть в буквальном смысле поговорить с ним я не мог. В конечном счёте, я не согласен со штрафом, который получил. Если вы наказываете меня, то должны оштрафовать обоих. Мы оба были вовлечены. Я думаю, при выборе штрафа учитывали, чтобы мы вернулись на трассу в одном месте. Думаю, наказание было слишком суровым».

Тото Вольф, глава «Мерседеса»

«Себастьян увидит, что всё это было не здорово. Но я почти не могу представить, чтобы он допустил удар специально. Я бы хотело поговорить с ним лично, прежде чем судить. Если пилот делает такое намеренно, в злости, то нужно подумать о размере штрафа. Если он четырёхкратный чемпион мира, а мы в Формуле-1 подаём пример, что позволено, а что — нет. Льюис не делал ничего плохого: мы видели это по данным».

Альберто Антонини, глава пресс-службы «Феррари»

«Все мы видели, что произошло. Со стороны Льюиса было необязательно ехать так медленно. Вины Себа нет».

Ники Лауда, неисполнительный директор «Мерседеса»

«Феттель просто психанул. Когда ты бьёшь чью-то задницу, это твоя ошибка, без вопросов. Но когда ты затем едешь с ним бок о бок и специально ударяешь его… Я никогда не видел ничего подобного. Я не понимаю этого. Феттель — нормальный парень. Я не понимаю. Он сумасшедший. Льюис однажды ударит его. Но не машиной, а рукой».

Мартин Брандл, экс-пилот Формулы-1, эксперт Sky Sports

«Феттель был зол и ударил Хэмилтона машиной Формулы-1. Это невероятная вещь и огромный риск. Шансы сломать подвеску довольно высокие. Он демонстрирует опасный темперамент».

Деймон Хилл, чемпион Формулы-1 1996 года

«Это было раздражённое действие и что-то, что четырёхкратный чемпион мира должен уметь контролировать. Ему в голову резко ударила кровь».

Хельмут Марко, советник «Ред Булл»

«Со стороны Льюиса это был намеренный контакт. Феттель был очень удивлён и спровоцирован — в результате он стал раздражён и решил отомстить. У гонщиков должны быть эмоции. Мы должны быть довольны: мы видим проявление эмоций, инциденты между людьми, а не доминирование технических правил. Размер штрафа Себастьяна нормальный: инцидент произошёл на маленькой скорости и за сейфти-каром».

Кристиан Хорнер, глава «Ред Булл»

«Думаю, Феттель потерял голову. Он считал, что Льюис специально затормозил, и поэтому затем ударил его. В тот момент он потерял контроль над собой».