«Себастьян просто психанул». Мир Формулы-1 — о стычке Феттеля и Хэмилтона
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Гран-при в Баку все обсуждают стычку в двух частях между Феттелем и Хэмилтоном. Был ли Льюис провокатором и можно ли простить Себа?
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Льюис Хэмилтон, пилот «Мерседеса»
«Феттель поравнялся со мной и ударил. Это определённо создаёт прецедент в Формуле-1, а также подаёт пример всем детям, которые смотрят на нас и ведут себя так же. И сегодня они видели, как ведёт себя четырёхкратный чемпион. Надеюсь, в младшие категории это не проникнет. Ехать рядом и преднамеренно ударить другую машину, всё равно став четвёртым на финише, — бесчестье. Он опозорил себя сегодня. Если он хочет доказать, что он мужчина, то мы должны разобраться лицом к лицу за пределами машин. Я не проверял его тормоза. Я контролировал темп. Как и на всех рестартах, я замедлился в том же месте. А он скользил и въехал в меня».
Себастьян Феттель, гонщик «Феррари»
«Мы знаем, что темп диктует лидер. Но мы выходили из поворота, он набирал скорость, а потом так сильно затормозил. Я затормозил максимально быстро, но не мог вовремя остановиться и въехал в него. Думаю, всё это было необязательно. Считаю, это просто неправильно: выходить из поворота, газовать и потом тормозить. Потом я поехал бок о бок с ним, затем у нас был маленький контакт, но я ехал бок о бок в первую очередь для того, чтобы поднять руку. Я не показал ему средний палец или
Тото Вольф, глава «Мерседеса»
«Себастьян увидит, что всё это было не здорово. Но я почти не могу представить, чтобы он допустил удар специально. Я бы хотело поговорить с ним лично, прежде чем судить. Если пилот делает такое намеренно, в злости, то нужно подумать о размере штрафа. Если он четырёхкратный чемпион мира, а мы в Формуле-1 подаём пример, что позволено, а что — нет. Льюис не делал ничего плохого: мы видели это по данным».
Альберто Антонини, глава
«Все мы видели, что произошло. Со стороны Льюиса было необязательно ехать так медленно. Вины Себа нет».
Ники Лауда, неисполнительный директор «Мерседеса»
«Феттель просто психанул. Когда ты бьёшь
Мартин Брандл,
«Феттель был зол и ударил Хэмилтона машиной Формулы-1. Это невероятная вещь и огромный риск. Шансы сломать подвеску довольно высокие. Он демонстрирует опасный темперамент».
Деймон Хилл, чемпион Формулы-1 1996 года
«Это было раздражённое действие и
Хельмут Марко, советник «Ред Булл»
«Со стороны Льюиса это был намеренный контакт. Феттель был очень удивлён и спровоцирован — в результате он стал раздражён и решил отомстить. У гонщиков должны быть эмоции. Мы должны быть довольны: мы видим проявление эмоций, инциденты между людьми, а не доминирование технических правил. Размер штрафа Себастьяна нормальный: инцидент произошёл на маленькой скорости и за сейфти-каром».
Кристиан Хорнер, глава «Ред Булл»
«Думаю, Феттель потерял голову. Он считал, что Льюис специально затормозил, и поэтому затем ударил его. В тот момент он потерял контроль над собой».
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