От дисквалификации на гонку Феттеля отделяют три очка
После гонки в Баку лидера чемпионата Формулы-1 Себастьяна Феттеля отделяют от дисквалификации на один
Гран-при лишь три штрафных очка.
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Видимо, что-то случилось...
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В Азербайджане пилот «Феррари» получил штраф за инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку. В результате гонщик «Феррари» получил от стюардов десятисекундный штраф «стоп-энд-гоу», а также три штрафных балла.
Если на
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