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26 июня 2017, 11:15 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

От дисквалификации на гонку Феттеля отделяют три очка

После гонки в Баку лидера чемпионата Формулы-1 Себастьяна Феттеля отделяют от дисквалификации на один Гран-при лишь три штрафных очка.

После гонки в Баку лидера чемпионата Формулы-1 Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> отделяют от дисквалификации на один <nobr>Гран-при </nobr>лишь три штрафных очка. Увеличить
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В Азербайджане пилот «Феррари» получил штраф за инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку. В результате гонщик «Феррари» получил от стюардов десятисекундный штраф «стоп-энд-гоу», а также три штрафных балла.

Если на Гран-при Австрии немец вновь получит три штрафных очка, то будет дисквалифицирован. Если в Шпильберге всё пройдёт для немца благополучно, то после он может немного расслабиться, поскольку у него сгорят два штрафных балла после Гран-при Австрии.
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