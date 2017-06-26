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26 июня 2017, 10:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда: Феттель обезумел, когда-нибудь Хэмилтон ударит его

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда раскритиковал пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за вспышку гнева на трассе в гонке Гран-при Азербайджана.

<span class=error>Неисполнительный</span> председатель совета директоров Мерседеса Ники <span class=error>Лауда</span> раскритиковал пилота <span class=error>Феррари</span> Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> за вспышку гнева на трассе в гонке <nobr>Гран-при </nobr>Азербайджана. Увеличить
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© Reuters

Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.

«Феттель скомпрометировал себя. Когда вы въезжаете кому-то в зад, то это ваша ошибка. Без вопросов. Но затем поравняться с соперником и нарочно врезаться в него — это то, чего я никогда прежде не видел. Я не понимаю этого. Обычно Феттель ведёт себя достойно. Я не понимаю этого. Он обезумел. Однажды Льюис ударит его, и не машиной в борьбе на трассе, а кулаком», — цитирует Лауду The Courier.
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