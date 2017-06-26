Лауда: Феттель обезумел, когда-нибудь Хэмилтон ударит его
Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда раскритиковал пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за вспышку гнева на трассе в гонке
Гран-при Азербайджана.
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Видимо, что-то случилось...
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Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.
«Феттель скомпрометировал себя. Когда вы въезжаете
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